Эксперт Родионов объяснил, почему опасно менять шины на летние раньше времени

Эксперты напоминают: сигналом к замене шин с зимних на летние служит установление стабильного тепла. Оптимальным моментом считается период, когда среднесуточная температура воздуха в регионе на протяжении нескольких дней не опускается ниже отметки плюс 5-6 градусов. Именно тогда летние покрышки обретают необходимую эластичность, гарантируя надежное сцепление с асфальтом. Для зимней же резины плюсовая погода губительна: она стремительно изнашивается и делает автомобиль менее послушным.

Об этом в беседе с «Российской газетой» сказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. И добавил, что жителям столицы и средней полосы синоптики прогнозируют классическую переменчивую весну. Март запомнится снегопадами и минусовыми температурами в ночные часы, а устойчивый плюс придет лишь в последней декаде месяца.

Апрель же, напротив, обещает быть аномально жарким: днем столбики термометров будут подниматься до +10. Оптимальные показатели средней температуры +5-7 установятся как раз к середине апреля, когда и стоит без спешки посетить шиномонтаж. Ориентировочное окно для москвичей — промежуток с 10 по 30 апреля. Тем, кто регулярно выезжает на трассы или проводит много времени за рулем ночью, лучше повременить до майских праздников.

На Северо-Западе страны весна также будет неоднозначной: март предвидится более прохладным, чем год назад, зато апрель и май могут побить рекорды по теплу. Однако сырой климат и близость моря задержат ночные заморозки и мокрый снег. Массово переобувать машины там начнут в последнюю неделю апреля и в первой половине мая, когда исчезнет угроза утреннего гололеда, а среднесуточная температура стабильно уйдет в плюс.

Южным регионам Сибири и Уралу синоптики обещают теплую весну, но с обилием осадков. Март ожидается холодным и снежным, апрель — прохладным, а настоящее тепло придет только в мае. Безопасным периодом для смены шин в этой местности станет первая декада мая.

В Краснодарском крае, напротив, климат будет заметно теплее привычных значений. Уже в марте дневные температуры достигнут +4-6. Так что местным водителям можно планировать визит на шиномонтаж с середины марта, предварительно сверившись с прогнозом на предмет возвращения ночных заморозков.

На Дальнем Востоке весна традиционно запаздывает. По предварительным данным, межсезонье затянется из-за обилия осадков, поэтому приступать к замене резины лучше в период со второй половины апреля по май.

Главное правило для всех регионов неизменно: решение о смене покрышек принимается на основе реальной температуры и дорожной обстановки. Если лужи по утрам перестали замерзать, а снег растаял даже в тени — значит, время пришло. Народная мудрость про Пасху как ориентир устарела: к этому празднику южане и часть центральных регионов уже вовсю ездят на летней резине, в то время как Сибирь и Дальний Восток терпеливо дожидаются середины мая.