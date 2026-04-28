Pirelli вывела на российский рынок новые летние шины Formula Rosso

Сегодня российский рынок шин не испытывает дефицита, однако автовладельцы жалуются как на высокие цены на новые покрышки премиальных марок, так и на засилье неоднозначных китайских брендов. На этом фоне особый интерес вызывает появление в продаже отечественной резины, претендующей на средний ценовой сегмент.

Компания Pirelli расширяет линейку бренда Formula и выводит на российский рынок модель Formula Rosso. Шина создана для легковых автомобилей и кроссоверов и одинаково подходит как для городских поездок, так и для дальних путешествий.

При ее разработке инженеры сделали ставку на устойчивость на мокром покрытии и точность реакций машины на действия водителя. Пять продольных каналов и поперечные канавки переменной глубины эффективно отводят воду из пятна контакта, снижая риск аквапланирования. Развитая плечевая зона увеличивает площадь контакта при торможении, повышая безопасность и контроль за автомобилем.

Особое внимание уделено акустическому комфорту. Ребро в форме чешуи позволило снизить уровень шума более чем на 1 дБ по сравнению с шинами предыдущего поколения, а специальная схема нарезки ребер обеспечивает равномерное распределение нагрузки и плавность хода. При проектировании инженеры Pirelli активно применяли виртуальное моделирование и анализ статистических симуляторов.

Покрышки Formula Rosso выпускаются в 20 типоразмерах с посадочным диаметром от 17 до 21 дюйма. На них распространяется расширенная гарантия: в течение года с даты покупки у официального дилера покупатель может однократно отремонтировать или заменить каждую шину при эксплуатационном повреждении. Производство летних и зимних шин бренда налажено на российских заводах Pirelli в Кирове и Воронеже.