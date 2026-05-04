Российские автомобилисты бросились скупать импортные шины

Согласно итогам первого квартала 2026 года, шинный рынок в России пребывает в стагнации. Спрос на зарубежную автомобильную резину продолжает расти, но падает в случае отечественных покрышек.

Как сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источники в отрасли, в этом году реализация шин в РФ вряд ли ощутимо превысит показатели 2025-го. В то же время, по мнению участников рынка, из-за растянутого летнего сезона не стоит спешить с выводами. Уточняется, что всплеск продаж в начале весны способен поддержать сегмент шин для зимнего сезона.

Судя по опросу крупных производителей шин, с января по март их продажи остались на прошлогоднем уровне, допускается снижение в районе 2%. По словам инсайдеров, спрос на российские покрышки упал на 20%, но реализация импортных подросла на четверть.

Главными зарубежными поставщиками шин для легковых автомобилей в нашей стране являются Южная Корея и Китай. Последнему пока удается перетягивать большую часть одеяла на себя: из КНР в Россию приезжает около 70% покрышек. В штуках импорт вырос до 6,44 млн шин или на 53%. В деньгах планка превысила $154 млн, прибавка составила 27%.

