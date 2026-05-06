В России стали выпускать меньше легковых шин

С января по март 2026 года в нашей стране довольно ощутимо снизился выпуск шин для легковых автомобилей. Показатели просели на 23,26%, что вылилось в 6,66 млн штук.

Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»). Уточняется, что производство летних покрышек упало до 4,7 млн штук или на 25,7%. Всесезонка ушла в минус на 16,7%, и дело дошло до 395 тыс. штук. Нешипованные зимние покрышки продемонстрировали наименьшую просадку, составившую 5,2%, в России было изготовлено 537 тыс. экземпляров.

Официальная динамика продаж остается загадкой. По итогам первого квартала реализация у отечественных производителей могла сократиться почти на 20%, но в то же время продажи зарубежных шин подросли на четверть, отмечали источники издания.

По мнению экспертов, сложившуюся ситуацию на шинном рынке можно объяснить давлением китайского импорта. Согласно статистике Главного таможенного управления КНР, поставки покрышек в Россию из Поднебесной увеличились на 53% за первый квартал 2026-го. Подразумевается 6,44 млн штук, которые оцениваются в $154,28 млн.

Планка средней стоимости легковых шин в январе-марте поднялась у нас на 3,76% за год, прайс дошел до отметки 7,51 тыс. руб., добавили в ЦРПТ.

