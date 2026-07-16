Скоростной диаметр: в России представлена летняя премиальная покрышка нового поколения

Демонстрация Autograph Ultra 5 стала одним из этапов программы по масштабному обновлению модельного ряда, о котором российская компания Ikon Tyres заявила весной нынешнего года. Предприятие намерено усилить свои позиции во всех рыночных нишах, в том числе и премиальной. В данном сегменте фирменные высокоскоростные шины для «спортивных» авто пока представлены покрышками Autograph Ultra 2. А это, напомним, лицензионный вариант шин Nokian Hakka Black 2, разработанных еще восемь лет назад.

Что же касается новой модели Ultra с цифрой 5, то это первая скоростная шина, которая полностью спроектирована собственным центром исследований и разработок компании Ikon Tyres. Дизайн шины, рисунок беговой дорожки, рецептура резиной смеси, проработка конструктивных элементов боковины и протектора — все это суть достижение российских инженеров.

При проектировании Autograph Ultra 5 специалисты фирмы сделали ставку на инновационные решения. При этом особое внимание было уделено прочности конструкции. Этому, в частности, способствует специальное ребро защиты диска, обеспечивающее устойчивость даже при высоких нагрузках и минимизирующий риски повреждений боковин шины.

Фото avtovzglyad.ru

Был оптимизирован и состав резиновой смеси Ikon Autograph Ultra 5, что позволило достичь требуемого баланса эластичности и жесткости при различных температурных и погодных условиях. Последнее весьма актуально для нынешних климатических реалий нашей страны, особенно при движении автомобиля в дождь.

Поэтому вопросы максимальной защиты от аквапланирования также были основательно проработаны инженерами Ikon Tyres. Как показали полигонные испытания, по своей стойкости к аквапланированию новинка вполне может конкурировать с лучшими мировыми аналогами.

Согласно планам компании, производство Ikon Autograph Ultra 5 будет налажено на заводе во Всеволожске под Санкт-Петербургом. В продаже премиальная новинка будет представлена в 54 вариациях с посадочным размером от 18 до 22 дюймов. В их числе ожидаются и востребованные на нашем рынке «кроссоверные» модификации с маркировкой SUV.

Скоростные показатели у них вполне статусные — вплоть до индекса Y, соответствующего значению 300 км/ч. Такой широкий спектр шин нового поколения позволит подобрать подходящий вариант скоростной обувки практически для любого автомобиля премиум-сегмента.