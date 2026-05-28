Gislaved рулит: как ведут себя летние шины бренда на бюджетных и премиальных авто

Скажу сразу: к идее переобуть семейные машины в летнюю российскую шину под брендом Gislaved я подходил без всякого предубеждения. Даже несмотря на то, что еще со времен своего раннего пользовательского опыта эти шины ассоциировались у меня исключительно с зимним вариантом —Nord Frost российские автолюбители старших поколений помнят очень хорошо. И когда легендарный, по сути, бренд стал отечественным и вышел в премиум-сегмент, я решил попробовать и проверить это на себе. Но сразу оговорюсь: знакомство с этой резиной находится в самой начальной стадии, впереди еще длительная эксплуатация и оценка ресурса в реальных условиях. Но даже по итогам первых сотен километров кое-какие выводы уже напрашиваются сами собой. И выводы, надо признать, получились для меня самого довольно неожиданными.

Но для начала все же напомню, что это вообще за продукт. Если очень коротко, то марка Gislaved впервые увидела свет в Швеции более века назад, а сегодня права на нее в России принадлежат холдингу «Кордиант». Летний ассортимент собран из двух наследий: часть моделей собираются на бывшем калужском заводе Continental, а часть — на ульяновском предприятии, которое прежде работало под флагом Bridgestone. Именно ульяновская производственная и инженерная база и стала отправной точкой для разработки новинки сезона-2026.

В качестве прототипа специалисты научно-технического центра «Интайр», который входит в структуру «Кордианта», взяли летнюю модель Bridgestone Alenza 001. Эта шина в свое время широко применялась в первичной комплектации премиальных кроссоверов BMW и Lexus. Однако списывать ActiveControl в категорию переклеенных шильдиков было бы несправедливо: российские инженеры переработали конструкцию и рисунок протектора, а также рецептуру резиновой смеси.

Сменилось и позиционирование. Если японский исходник адресовался исключительно владельцам кроссоверов и внедорожников, то ActiveControl рассчитан и на легковые машины тоже. Производитель использует определение «туринговая шина», но с уклоном в активный, почти спортивный характер — чтобы и в дальнем путешествии не разочаровала, и водителю, любящему быструю езду, доставила удовольствие.

1/7

В рисунке протектора использована комбинация 2D- и 3D-ламелей, увеличивающая продольную жесткость, а с ней и курсовую устойчивость при разгоне и торможении. Стенки основных канавок имеют наклон, что снижает поперечную деформацию блоков, а скошенные кромки этих самых блоков расширяют пятно контакта и эффективнее сопротивляются боковому скольжению.

Сама форма блоков скруглена, что обеспечивает более равномерное распределение давления на дорогу при ускорениях и замедлениях. В составе резиновой смеси, по информации производителя, использованы инновационные каучуки от ведущих мировых поставщиков и высокодисперсный кремнекислотный наполнитель — все ради улучшения сцепных свойств на сухом и мокром асфальте.

Сегодня шина выпускается в 44 типоразмерах с посадочным диаметром от 16 до 20 дюймов. Ценник вполне разумный: лишь на считаные проценты выше, чем у Gislaved PremiumControl (бывших Continental ContiPremiumContact 5), и примерно на 10-15% ниже, чем у ближайшего конкурента в лице Ikon Autograph Aqua 3. И вот здесь начинается самое интересное. Я «обул» премиальную резину не только на премиальный автомобиль, но и на весьма средненький SUV.

Иными словами, с одной стороны — подержанный Renault Kaptur, типичный представитель бюджетного сегмента с соответствующей подвеской, шумоизоляцией и в целом непритязательным характером. С другой — Audi A4, машина совсем иного класса, с собранной плотной подвеской и высокими требованиями к резине.

Такой контраст для шины, согласитесь, настоящее испытание: то, что хорошо работает на ухоженной немецкой платформе, далеко не всегда раскрывается под более простой машиной, и наоборот.

Фото avtovzglyad.ru

Так вот, забегая вперед скажу, что оба автомобиля показали себя на Gislaved ActiveControl отменно. Это, пожалуй, главный вывод первого знакомства: шина подходит самому широкому кругу водителей — от владельца возрастного бюджетного кроссовера до обладателя премиального седана.

Маршрут поездок при этом получился насыщенным. Начинали по улицам Москвы — со всеми их канализационными люками, трамвайными переездами и заплатами после зимы. Дальше выехали на трассы Подмосковья, весьма активно катаемся и по более-менее приличным дорогам Тульской области, и по в хлам разбитым региональным направлениям Тверской.

С первых километров по столичному асфальту обратил внимание на то, как точно обе машины откликаются на руль. У ActiveControl нет нервозности, свойственной излишне жестким спортивным моделям, но и привычная для туринговых шин ватность отсутствует — реакции собранные и понятные.

Продольное сцепление впечатляет: Audi A4 замедляется уверенно, ABS подключается едва заметно, а Renault Kaptur, который обычно при экстренных торможениях ведет себя суетливо, на новой резине стал заметно собраннее.

Представители Gislaved любезно поделились результатами собственных инструментальных замеров — по ключевым показателям (тормозной путь, скорость прохождения поворота, переставка на сухом и мокром асфальте) новинка превосходит не только свой исходник Bridgestone Alenza 001, но и современные модели Pirelli и Hankook.

Фото avtovzglyad.ru

В виражах на загородных трассах шина не сваливается в визг раньше времени, ведет себя предсказуемо, без коварных задержек и резких срывов. Слово «надежно» — пожалуй, наиболее точно описывает ощущения за рулем. Когда на подмосковном шоссе нас догнал ливень и асфальт превратился в зеркало с лужами, ActiveControl не дала ни единого повода для тревоги.

Даже на ощутимой скорости и у седана, и у кроссовера эффекта аквапланирования не наблюдалось, а сцепление с мокрым покрытием оставалось уверенным. На пустынном участке трассы под Тулой я несколько раз провоцировал торможение в пол — обе машины замедлялись прямолинейно, без рысканья, тормозной путь был коротким и прогнозируемым.

Отдельная история — комфорт. Шумы качения если и проникают в салон, то в очень приглушенном виде. На Audi A4 это можно было бы списать на качественную шумоизоляцию, но и в куда более простом Renault Kaptur, который сам по себе отнюдь не эталон тишины, шина не раздражает гулом. Мелкие неровности — поперечные трещины, заплаты, стыки — сглаживаются мягко и без подбрасываний. Усиленная боковина, доставшаяся в наследство от Bridgestone, не делает покрышку излишне жесткой — катится она охотно и без дубовости в подвеске.

А вот ударная стойкость заслуживает отдельного абзаца. Тверская область в этом смысле — место суровое: разбитое покрытие, ямы с острыми краями, иногда такой глубины, что подвеска ощутимо проваливается. Я не ставил перед собой задачи нарочно убить колеса, но избежать всех дорожных ловушек на скорости физически невозможно — несколько раз ловил откровенные пробои до буферов сжатия. Итог — ни одной грыжи, ни одного спущенного колеса за все полтора месяца. Это серьезный результат для резины, претендующей не только на прочность, но и на комфорт.

Фото avtovzglyad.ru

Главным же бонусом стало поведение шин за пределами асфальта. Грунтовки Тверской и Тульской областей — после дождей, размокшие, со следами тракторов и местных «уазиков» — то еще испытание. Сугубо шоссейная по позиционированию резина повела себя на этих участках более чем достойно.

Renault Kaptur ожидаемо чувствовал себя в своей стихии, но и Audi A4 — машина, прямо скажем, не для столь жестких испытаний — уверенно прошла такие отрезки, где я заранее готовился буксовать. Вибрации на покрытии типа «стиральная доска» гасились эффективно, в колеях шина держалась цепко. Для шоссейной туринговой модели — результат, на который я никак не рассчитывал.

Повторюсь, знакомство с Gislaved ActiveControl только в самом начале. Впереди главное — длительная эксплуатация, проверка ресурса, поведения в жару и под нагрузкой. Но первые впечатления получились однозначно положительными. Заявленные цели разработчиков выполнены: шина действительно вышла комфортной, тихой, с высокой ударной стойкостью, понятной управляемостью и уверенным торможением на любом покрытии.

Ощущения от эксплуатации соответствуют тем, что ждешь от шин премиум сегмента. И — что особенно ценно — она одинаково хорошо работает и под бюджетном, и на премиальном авто, а значит, рассчитана на самого широкого пользователя. Но окончательный вердикт — после приличного километража. Но пока шине хочется верить.