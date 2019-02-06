Гаражный кооператив: закрытый мужской клуб времен СССР

Так уж сложилось, что для комфортного существования человеку остро необходимо свое место. Хоть клочок земли, хоть несколько квадратных метров в бетонной коробке, где можно закрыться от остального мира забором или железной дверью. В массовом порядке советский гражданин, обделенный партийным билетом нужного наминала или достижениями в культуре и спорте, начал обретать этот самый заветный «метр» лишь во времена позднего Хрущева. Во времена, которые наши родители и родители родителей с легкой грустинкой в глазах называют «оттепель».
Тогда казалось, что золотая эпоха всеобщего подъема и широко распахнутых дверей, обещанная эпоха, пришла: «Эх, заживем»! И мироощущение это исходило отнюдь не от выпущенных на свободу политических заключенных, успехов в науке и покорения космоса. По всей стране началось массовое строительство жилья, обеспечившее множеству семей ту самую личную жизнь, которую ранее пытались созидать в коммуналках и бараках. На горизонте «забрезжила» несколько урезанная в правах, но все же частная собственность, где уже можно было полноценно закрыть дверь.