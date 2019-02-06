Гаражный кооператив: закрытый мужской клуб времен СССР

В семидесятых вокруг микрорайонов и небольших городков начали появляться целые гектары гаражей. И на них всегда был спрос, ведь лучшего места для отдыха в правильной компании у просто советского мужика просто не было. Период застоя мотивировал. Гендерный принцип отбора аудитории, к слову, вызван отнюдь не социальными или сакральными, а чисто физическими причинами: собственниками были в основе своей особи мужского пола, а прекрасной половине человечества просто нечего было там делать. Гаражи, перестав быть просто коробкой и машиноместом мгновенно, все больше обрастали чертами если не жилища, то тайного убежища. Дачи начали недополучать просиженные диваны и вышедшие из моды серванты, кухни недосчитывались посуды и столовых принадлежностей. Советский мужик строил свой клуб по интересам так, как умел. И делал этот храм из того, что было. Но делал хорошо, для себя, поэтому вернуться туда хотелось всегда.

…Перестроечная эпоха и последовавшие вслед за ней «лихие 90-е» несколько обесценили ГСК, сделав этот уголок мужского быта чуть менее желанным. Но сегодня все возвращается «на круги своя». История циклична, поэтому молодежь вновь, как много лет назад отцы и деды, начинает арендовать и покупать гаражи, чтобы «потусоваться» да «покрутить гайки» на задрипанном рыдване. А может и не только. Сцена, где убеленный сединами сосед, отошедший на минутку от своего «Жигуля», делится опытом с только что получившим заветное в/у и свой первый автомобиль пионером, уже не вызывает удивление. Мужики снова сидят в тупичках между гаражей, жарят шашлыки. Снова разливают, как и много лет назад…