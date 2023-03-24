Центр притяжения: как выбрать лучший телевизор для себя

Ведь о потребность в новом телевизоре сегодня можно и споткнуться: новые имена, новые опции и функции, характеристики. Да тут черт ногу сломит! И как выйти из этой воды не просто сухим, но еще и с «гаджетом», который удовлетворит потребности всей семьи, прослужит долгие годы и не позовет обратно в магазин, потому что морально устарел?
Несмотря на различные пертурбации и прочие изменения, отечественный рынок богат различной техникой. И телевизоры тут — не исключение. На любой вкус, кошелек и потребность. И как, спрашивается, во всем этом разнообразии выбрать тот, что не разочарует? Да еще и не переплатить, что сегодня крайне немаловажно. Ответ прост — составить реальный список потребностей и сделать отборку именно по своим нуждам. Тогда результат не подведет.
Начнем с фундаментального — с картинки. Тенденции — тенденциями, но в любые времена хочется смотреть на яркий и сочный экран, получая удовольствия от каждой сцены. И не важно, «документалка» это или «фиксики». В сегодняшнем мире наилучший тандем цены и качества в этом направлении именуют технологией QLED — светодиод на квантовых точках. Она обеспечивает действительно стоящую картинку, при этом гарантирует долгий срок службы: квантовые точки не выгорают и не разрушаются, но передают оттенки наилучшим образом. Про контрастность — молчу, картинка буквально «звенит».
Следующий обязательный атрибут — звук. Домашний кинотеатр поставить обычно некуда, но смотреть любимые фильмы и сериалы гораздо приятнее с объемным звучанием. Впечатляет, чего уж там, да и за создание атмосферы ноты отвечают в такой же мере, что и картинка. Проще говоря, «телек» должен не только классно показывать, но и хорошо проигрывать стерео.
Это два параметра — основополагающие, но сейчас от домашнего телевизора ждут несколько больше. Он должен быть умным, чтобы транслировать из интернета, легким, тонким, хорошо бы оснащенным Dolby Vision, которая оптимизирует цвет картинки, а так же яркость и контрастность для максимально реалистичного эффекта. Добавим, для острастки, и функцию MEMC, чтобы картинка стала более плавной и четкой — эффект достигается за счет добавления дополнительных кадров.
Расставив галочки на фильтрах в поисковике, получим ответ: нам нужен телевизор QLED Hyundai. Яркая и живая картинка, диагональ 50, 55 или 65 дюймов, технология объемного звука Dolby Atmos, которая изначально создавалась для кинозалов, Smart TV на базе Android, все возможные и невозможные порты, позволяющие подключить любую приставку, 2 Гб «оперативки» и 16 — жесткого диска. Похоже, наша задачка решена. Как пишут в школе: чтд.