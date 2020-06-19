Литий-ионный покос: видео тест-драйв аккумуляторной газонокосилки Bosch

Но главная проблема тут, как и с электрокарами, в запасе хода. Даже с относительно незапущенным газоном в 10 соток (высота нескошенной травы — сантиметров 8) газонокосилка Bosch Rotak 32 LI справилась в два присеста: каждая сессия длилась около часа, после чего литий-ионная батарея разряжалась в ноль. При этом полной ее зарядки приходится ждать ровно два часа. Правда, при следующем покосе через три дня, когда травка подросла сантиметров до трех, процесс пошел веселее и весь участок удалось одолеть одним махом.

Хотя пришлось побегать. В том смысле, что объем травосборника у этой модели составляет всего 30 литров, что откровенно мало и бак заполняется не просто быстро, а очень быстро. При этом машинка лишена функции мульчирования, благодаря которой скошенную траву можно вообще не собирать. Впрочем, о всех нюансах работы этого садового инвентаря вы можете узнать из этого видеосюжета.