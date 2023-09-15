Любимая гаражная пила: почему УШМ называют «болгаркой»

В 1954 году «Флексы» изобрели УШМ и быстро начали свой путь к инструментальному олимпу. Еще бы: шлифовать, пилить, срезать стало намного удобнее! Так что новинка довольно скоро обрела вселенскую славу и потребность не только в европейском саду, но и по ту сторону океана. Долетало и до нас, но местами и временами. И крайне точечно. Ситуация в корне изменилась, когда болгарское предприятие «Спарке Элтос» из Ловече в 70-х годах абсолютно законно приобрело патент на производство УШМ. И тут понеслось!

Чуть быстрее, чем сразу без рекламы, регистрации и СМС «Флекс» стал мечтой каждого мужика в СССР. Тем более, если он по совместительству являлся автовладельцем, что в Советском Союзе всегда означало изрядную доля «кастомайзинга». Самоделкин — наше все, с детства и до конца. Отрезать и отделить, подготовить к сварке и покраске, заточить инструмент и многое другое.

Все это с тех пор делается угловой шлифовальной машиной. Болгарская прописка дала в итоге более звучное и народное название «болгарская пила», которое быстро сократили до «болгарки». Теперь так пишут даже на ценниках в магазинах, в объявлениях и в сообщениях друг другу: ведь никто не знает, что такое УШМ. Толи дело — болгарка!