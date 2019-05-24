Как с помощью легендарной WD-40 убрать легкие царапины на кузове авто

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WD-40 с момента своего появления стала средством от всех болезней в аптечке российского автолюбителя. От угревой сыпи и синяков до прикипевших болтов и замерзших замков — все лечим и будем лечить «вэдэшкой». Тем более, как выяснил портал «АвтоВзгляд», ее потенциал до конца так и не раскрыт! О новом применении 'синего флакона’мы сегодня и расскажем.
Эдуард Раскин

На полке в гараже и в багажнике подержанного авто всегда на видном месте синяя изолента, ключ «на 13» и баночка WD-40. С тех пор, как Норман Ларсен разработал это универсальное средство в 1953 году, ему каждый год находят новое применение. Изначально «вэдэшка» разрабатывалась как водоотталкивающее, предотвращающее коррозию средство для крупных компаний. Но настоящей легендой стала, когда «пошла в народ», как самая универсальная и многофункциональная смазка в мире. Если пересчитать количество вылитой в замки и на прикипевшие болты «жижы» в одной только России, то водопад Виктория и озеро Лох-Несс стыдливо отведут глаза.

Область применения WD-40 настолько широка, что описать ее в полном объеме просто не представляется возможным. Разве что в бензобак не заливают и цветы не удобряют. И все равно находятся все новые и новые хвори, которые можно вылечить с помощью «сороковки». Сегодня портал «АвтоВзгляд» расскажет о новой находке обитателей рунета — полировке мелких царапин на лакокрасочных покрытиях с применением «вэдэшки».

Фото ngnovoros.ru

Странно, что эта идея не появилась раньше, ведь в состав «синей бутылки» входит растворитель, который и является тем самым «садинозаживляющим» средством. Чтобы нивелировать и довести до визуально приемлемого состояния любую царапину, нужно в первую очередь сгладить ее острые края. Тогда повреждение будет уже не столь заметно, а в некоторых случая пропадет совсем. Тут-то и вступает в дело WD-40. Наносим на поврежденный элемент небольшое количество «жижы» и начинаем аккуратными круговыми движениями полировать поверхность. Результат будет заметен уже через несколько минут.

Таким образом WD-40, как и зубная паста, становится настоящей находкой для тех, кто мечтает убрать царапины под ручкой двери, мелкие притертости на дверях и бамперах, а также на «лопухах» внешних зеркал заднего вида. Что дальше? Сможет ли «вэдэшка» повлиять на качество сварки или самостоятельно восстановить резиновые прокладки? Какое новое применение для знаменитой смазки найдут отечественные умельцы?

автосервис, ремонт, техническое обслуживание, автохимия
24 мая 2019
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