Как с помощью легендарной WD-40 убрать легкие царапины на кузове авто

На полке в гараже и в багажнике подержанного авто всегда на видном месте синяя изолента, ключ «на 13» и баночка WD-40. С тех пор, как Норман Ларсен разработал это универсальное средство в 1953 году, ему каждый год находят новое применение. Изначально «вэдэшка» разрабатывалась как водоотталкивающее, предотвращающее коррозию средство для крупных компаний. Но настоящей легендой стала, когда «пошла в народ», как самая универсальная и многофункциональная смазка в мире. Если пересчитать количество вылитой в замки и на прикипевшие болты «жижы» в одной только России, то водопад Виктория и озеро Лох-Несс стыдливо отведут глаза.

Область применения WD-40 настолько широка, что описать ее в полном объеме просто не представляется возможным. Разве что в бензобак не заливают и цветы не удобряют. И все равно находятся все новые и новые хвори, которые можно вылечить с помощью «сороковки». Сегодня портал «АвтоВзгляд» расскажет о новой находке обитателей рунета — полировке мелких царапин на лакокрасочных покрытиях с применением «вэдэшки».