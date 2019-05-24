Как с помощью легендарной WD-40 убрать легкие царапины на кузове авто

WD-40 с момента своего появления стала средством от всех болезней в аптечке российского автолюбителя. От угревой сыпи и синяков до прикипевших болтов и замерзших замков — все лечим и будем лечить «вэдэшкой». Тем более, как выяснил портал «АвтоВзгляд», ее потенциал до конца так и не раскрыт! О новом применении 'синего флакона’мы сегодня и расскажем.
На полке в гараже и в багажнике подержанного авто всегда на видном месте синяя изолента, ключ «на 13» и баночка WD-40. С тех пор, как Норман Ларсен разработал это универсальное средство в 1953 году, ему каждый год находят новое применение. Изначально «вэдэшка» разрабатывалась как водоотталкивающее, предотвращающее коррозию средство для крупных компаний. Но настоящей легендой стала, когда «пошла в народ», как самая универсальная и многофункциональная смазка в мире. Если пересчитать количество вылитой в замки и на прикипевшие болты «жижы» в одной только России, то водопад Виктория и озеро Лох-Несс стыдливо отведут глаза.
Область применения WD-40 настолько широка, что описать ее в полном объеме просто не представляется возможным. Разве что в бензобак не заливают и цветы не удобряют. И все равно находятся все новые и новые хвори, которые можно вылечить с помощью «сороковки». Сегодня портал «АвтоВзгляд» расскажет о новой находке обитателей рунета — полировке мелких царапин на лакокрасочных покрытиях с применением «вэдэшки».
Странно, что эта идея не появилась раньше, ведь в состав «синей бутылки» входит растворитель, который и является тем самым «садинозаживляющим» средством. Чтобы нивелировать и довести до визуально приемлемого состояния любую царапину, нужно в первую очередь сгладить ее острые края. Тогда повреждение будет уже не столь заметно, а в некоторых случая пропадет совсем. Тут-то и вступает в дело WD-40. Наносим на поврежденный элемент небольшое количество «жижы» и начинаем аккуратными круговыми движениями полировать поверхность. Результат будет заметен уже через несколько минут.
Таким образом WD-40, как и зубная паста, становится настоящей находкой для тех, кто мечтает убрать царапины под ручкой двери, мелкие притертости на дверях и бамперах, а также на «лопухах» внешних зеркал заднего вида. Что дальше? Сможет ли «вэдэшка» повлиять на качество сварки или самостоятельно восстановить резиновые прокладки? Какое новое применение для знаменитой смазки найдут отечественные умельцы?