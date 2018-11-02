Тайна синей изоленты: как использовали клейкую ленту советские автовладельцы

Электроизоляционную ленту изобрели в прошлом веке, а мир познал это чудо в полном объеме только в 1946 году. Специалисты компании «3М» поставили перед собой цель создать самоклеющуюся изоляцию на основе ПВХ — поливинилхлорида, который уже тогда активно использовался в быту. Материал должен был обладать достаточно жестким набором электрических, химических и физических свойств, а также быть удобным в использовании. Одной из ключевых проблем, с которыми столкнулись разработчики, стал отказ от клея: он был на водной основе и проводил электричество. В январе 1946 года компания «3М» запатентовала изоляционную ленту на основе каучука, которой суждено было стать легендой.

Кстати, изначально изолента была желтой, а чуть позже стала и вовсе белой, но первые экземпляры показали недостаточную устойчивость к воздействию ультрафиолета. Под открытым солнцем изоляция быстро теряла свои свойства, а то и вовсе разрушалась. Поэтому в пятидесятых годах было принято решение изменить химический состав, а изоляционная лента стала выпускаться в уже знакомых и родных сердцу темных тонах. Цветные варианты тоже остались в продаже, но использовались не для изоляции оголенных проводов, а для маркировки и разметки.