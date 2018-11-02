Тайна синей изоленты: как использовали клейкую ленту советские автовладельцы

Нет ничего надежнее и долговечнее, чем довериться ей. Если нельзя что-либо починить с помощью этой липкой ленты, обязательно синей, то и браться за ремонт не стоит. Благодаря той самой, «корабли бороздят просторы космоса» и живут все отечественные автомобили. Именно ей доверяли самое ценное, крепили все, от стопки книг до высоковольтных проводов, и даже лечили бородавки! Откуда и когда в нашу жизнь пришла синяя изолента?
Электроизоляционную ленту изобрели в прошлом веке, а мир познал это чудо в полном объеме только в 1946 году. Специалисты компании «3М» поставили перед собой цель создать самоклеющуюся изоляцию на основе ПВХ — поливинилхлорида, который уже тогда активно использовался в быту. Материал должен был обладать достаточно жестким набором электрических, химических и физических свойств, а также быть удобным в использовании. Одной из ключевых проблем, с которыми столкнулись разработчики, стал отказ от клея: он был на водной основе и проводил электричество. В январе 1946 года компания «3М» запатентовала изоляционную ленту на основе каучука, которой суждено было стать легендой.
Кстати, изначально изолента была желтой, а чуть позже стала и вовсе белой, но первые экземпляры показали недостаточную устойчивость к воздействию ультрафиолета. Под открытым солнцем изоляция быстро теряла свои свойства, а то и вовсе разрушалась. Поэтому в пятидесятых годах было принято решение изменить химический состав, а изоляционная лента стала выпускаться в уже знакомых и родных сердцу темных тонах. Цветные варианты тоже остались в продаже, но использовались не для изоляции оголенных проводов, а для маркировки и разметки.
Почему же именно синяя изолента стала столь популярна у нас? Ответ довольно прост и кроется в истории: в страны соцлагеря из «загнивающего запада» поставляли изоляционную ленту преимущественно синего цвета. И наш народ, не познавший скотч, стал применять ее по поводу и без: помимо прямого назначения — изоляции электрического провода — лентой подклеивали отходящие обои и сломанные корпуса различных приборов, клеили крестом на фары автомобилей, чтобы не разбить вылетевшим из-под колес камнем, использовали в качестве веревки и обматывали тюки. Более того, народная мысль дошла до того, что с помощью синей изоленты начали лечить бородавки и укусы насекомых! Поврежденный участок кожи предлагалось залепить кусочком ПВХ и просто ждать. Врачи, к слову, этой методике не противились: медицина подтвердила эффективность данного лечения. И за неимением под рукой бактерицидного пластыря, синей изолентой начали заклеивать раны и ссадины.
Зато черная тканевая изолента — это наше, родное. Сделано в СССР. Производить сложный ПВХ у нас на первых порах не умели, поэтому заменили его на ХБ — прорезиненную хлопчатобумажную основу. Помимо серьезных недостатков — грязные руки, вечные клеевые «сопли», мягкий рулон, который терял форму и внешний вид, отсутствие герметичности соединения — имела свои плюсы: она значительно дешевле, при нагреве не плавится, а обугливается, запекаясь в неразрывный кокон. Но главное конкурентное преимущество черной изоленты — это ее тактильные свойства! Наши родители быстро нашли ей сотни, а то и тысячи применений: черной изолентой обкручивали ручки инструмента и хоккейных клюшек для лучшего «сцепления», автомобильные рули и кольца портняжных ножниц, чтобы не набить мозоли.
Сейчас многое из вышеперечисленного вызывает улыбку, но посмотрите на полки в хозяйственных магазинах: именно синяя изолента до сих пор пользуется особой популярностью. Не верите? Тогда откройте верхний ящик: первое, что бросится в глаза, будет моток синей изоленты. Основательно уже исхудавший от регулярного «внимания» моток.