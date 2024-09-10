Webasto больше не нужен: в России нашли недорогую замену легендарному отопителю

Теплый и солнечный сентябрь не должен никого обмануть: осень уже началась, а за ней обязательно придет зима. Холодная, промозглая, долгая. Чтобы пережить ее с комфортом, многие отечественные автовладельцы устанавливали на свои автомобили отопители фирмы Webasto, которая, увы, нынче не заинтересована в работе с российскими клиентами. Впрочем, альтернатива нашлась быстро. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Свято место, как известно, пусто не бывает, а уникальным любой продукт остается ровно до того момента, как впервые попадает в Китай. Компания Webasto, мировой производителей предпусковых подогревателей и отопителей, долгие годы была лидером российского рынка «зимних опций», по делу занимая первое место во всех возможных и невозможным списках.

В России дизельные машины любят и ценят, их много и в семейных, и в корпоративных парках, так что дооснащение предпусковым обогревателем было довольно востребованной услугой, а сами «печки» — популярны и любимы. Но потом что-то пошло не так.

С уходом немцев, в России остались и установщики, и потребители, которые в тандеме реализовали и предложение, и спрос: на место «фрицев» пришли китайцы, предложившие «альтернативу» в лице аналогичного устройства, но с одним серьезным конкурентным преимуществом: намного дешевле.

Фото globallookpress.com

Так, оптовая цена на предпусковой подогреватель китайского производства составляет 5100 рублей. В рознице чуть дороже — 6000 рублей. Естественно, придется заплатить за установку, ведь печка врезается и в бак, и в систему охлаждения двигателем, но даже с работой это в разы дешевле, чем оригинальная webasto.

Однажды все ушедшие из РФ бренды, вне всякого сомнения, захотят вернуться: российский рынок не просто велик размерами, но и щедр, а все вскрики о бедности россиян — не более чем попытки объяснить начальству собственную профнепригодность и низкие продажи. Опытные же специалисты никогда не скрывали: россияне платили за некоторые «именитые» товары значительно больше, чем в других странах мира, позволяя импортерам очень хорошо зарабатывать.

Так что вопрос с возвращением производителей следует поставить несколько в ином ключе: а будут ли они снова, как раньше, востребованы? Согласятся ли российские потребители платить за торговую марку столько же, сколько раньше, или предпочтут уже зарекомендовавший себя аналог, который ничем, кроме ярлычка на коробке, не отличается от оригинала? Судя по всему, вопрос уже сегодня стоит достаточно остро, а завтра или через год и вовсе «встанет ребром».