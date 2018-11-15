Новые нюансы техобслуживания Пежо и Ситроен

К примеру, главной изюминкой технических мероприятий, предлагаемых в российских автоцентрах популярных французских брендов Peugeot и Citroёn, стало использование оригинальной сервисной автохимии известной немецкой компании Liqui Moly. При обслуживании у любого официального дилера Peugeot или Citroёn, любой автовладелец может попросить специалиста центра провести с помощью соответствующих средств автохимии ряд важных процедур, улучшающих техническое состояние машины. Это и защита кузова авто, и очистка топливного оборудования автомобиля, и шумоизоляционные работы.

Акция «Сервис в движении»

Задачей одной из таких «автохимических» программ под названием «Сервис в движении» является детальная очищающая обработка узлов топливной системы. Благодаря этой индивидуальной для каждого автомобиля процедуре, можно заметно повысить эффективность работы топливной системы и двигателя, а также на длительный период защитить их узлы и элементы от образования смолистых отложений и нагара. Последнее сегодня особенно актуально, ведь у нас проблема моторных топливных загрязнений стоит куда острее, чем, скажем, на Западе. Впрочем, благодаря новым топливным очищающим присадкам, можно эффективно бороться с такими загрязнениями.