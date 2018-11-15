Новые нюансы техобслуживания Пежо и Ситроен

Осенью во многих техцентрах начались сезонные сервисные акции для автовладельцев. Качественная подготовка авто к зиме выходит за рамки стандартных ТО. При этом многие операции просто немыслимы без использования специальной автохимии. Но вот всем ли препаратам можно доверять, на конкретных примерах разобрался портал «АвтоВзгляд».
К примеру, главной изюминкой технических мероприятий, предлагаемых в российских автоцентрах популярных французских брендов Peugeot и Citroёn, стало использование оригинальной сервисной автохимии известной немецкой компании Liqui Moly. При обслуживании у любого официального дилера Peugeot или Citroёn, любой автовладелец может попросить специалиста центра провести с помощью соответствующих средств автохимии ряд важных процедур, улучшающих техническое состояние машины. Это и защита кузова авто, и очистка топливного оборудования автомобиля, и шумоизоляционные работы.
Акция «Сервис в движении»
Задачей одной из таких «автохимических» программ под названием «Сервис в движении» является детальная очищающая обработка узлов топливной системы. Благодаря этой индивидуальной для каждого автомобиля процедуре, можно заметно повысить эффективность работы топливной системы и двигателя, а также на длительный период защитить их узлы и элементы от образования смолистых отложений и нагара. Последнее сегодня особенно актуально, ведь у нас проблема моторных топливных загрязнений стоит куда острее, чем, скажем, на Западе. Впрочем, благодаря новым топливным очищающим присадкам, можно эффективно бороться с такими загрязнениями.
В их числе — группа моющих препаратов, например, оригинальный состав Injection Reiniger Light. Этот универсальный по своему действию продукт рекомендован и для подержанных машин, и для новых автомобилей, в которых после заправки некачественным бензином зафиксированы первые симптомы появления «бензиновой грязи». К таковым относятся нестабильные обороты на холостом ходу, потеря тяги, частые затруднения с холодным пуском двигателя. В этом случае, использование очистителя инжектора Injektion Reiniger Light помогает оперативно, качественно и без конструктивных вмешательств устранить начинающиеся проблемы.
Еще одна сезонная сервисная акция, стартовавшая в дилерских центрах Peugeot и Citroёn, называется «Добавь тишины». Речь идет о нанесении дополнительной защиты на днище автомобиля и шумоизоляции колесных арок. Для этого в ассортименте продукции Liqui Moly представлено несколько уникальных продуктов последнего поколения для превентивной антикоррозионной обработки кузова. Один из таких антикоров — аэрозоль на основе воска и синтетических смол для защиты арок колес и лонжеронов. После нанесения на детали автомобиля состав формирует на его поверхности плотный эластичный слой, предохраняющий от ударов гравия и мелких камней.
Для быстрой защитной обработки днища автомобиля имеются специализированные препараты. Они отличаются высокой адгезионной способностью, обеспечивающей составу надежное «прилипание» к металлической поверхности при нанесении. В рамках акции «Добавь тишины» применяется антикоррозионный продукт последнего поколения Wachs-Korrosions-Schutz. Он рекомендован для первичной или дополнительной защиты днища автомобиля, скрытых полостей и финишной обработки всех защитных покрытий на основе ПВХ, воска, битума и каучука, смол и их комбинаций. Средство может применяться и для обработки открытых элементов ходовой части (рычагов, осей и пружин).
После высыхания состава формируется тонкая эластичная восковая пленка, обладающая эффектом «самозалечивания». Суть этого процесса в том, что препарат Wachs-Korrosions-Schutz за счет своей структурной аморфности сам заполняет мелкие повреждения (порезы, царапины) нанесенного защитного покрытия.
В общем, это акции для тех, кто ухаживает за своей машиной и не хочет заниматься ее ремонтом, а просто получать удовольствие от вождения.