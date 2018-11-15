Новые нюансы техобслуживания Пежо и Ситроен

Осенью во многих техцентрах начались сезонные сервисные акции для автовладельцев. Качественная подготовка авто к зиме выходит за рамки стандартных ТО. При этом многие операции просто немыслимы без использования специальной автохимии. Но вот всем ли препаратам можно доверять, на конкретных примерах разобрался портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

К примеру, главной изюминкой технических мероприятий, предлагаемых в российских автоцентрах популярных французских брендов Peugeot и Citroёn, стало использование оригинальной сервисной автохимии известной немецкой компании Liqui Moly. При обслуживании у любого официального дилера Peugeot или Citroёn, любой автовладелец может попросить специалиста центра провести с помощью соответствующих средств автохимии ряд важных процедур, улучшающих техническое состояние машины. Это и защита кузова авто, и очистка топливного оборудования автомобиля, и шумоизоляционные работы.

Акция «Сервис в движении»

Задачей одной из таких «автохимических» программ под названием «Сервис в движении» является детальная очищающая обработка узлов топливной системы. Благодаря этой индивидуальной для каждого автомобиля процедуре, можно заметно повысить эффективность работы топливной системы и двигателя, а также на длительный период защитить их узлы и элементы от образования смолистых отложений и нагара. Последнее сегодня особенно актуально, ведь у нас проблема моторных топливных загрязнений стоит куда острее, чем, скажем, на Западе. Впрочем, благодаря новым топливным очищающим присадкам, можно эффективно бороться с такими загрязнениями.

В их числе — группа моющих препаратов, например, оригинальный состав Injection Reiniger Light. Этот универсальный по своему действию продукт рекомендован и для подержанных машин, и для новых автомобилей, в которых после заправки некачественным бензином зафиксированы первые симптомы появления «бензиновой грязи». К таковым относятся нестабильные обороты на холостом ходу, потеря тяги, частые затруднения с холодным пуском двигателя. В этом случае, использование очистителя инжектора Injektion Reiniger Light помогает оперативно, качественно и без конструктивных вмешательств устранить начинающиеся проблемы.

Акция «Добавь тишины»

Еще одна сезонная сервисная акция, стартовавшая в дилерских центрах Peugeot и Citroёn, называется «Добавь тишины». Речь идет о нанесении дополнительной защиты на днище автомобиля и шумоизоляции колесных арок. Для этого в ассортименте продукции Liqui Moly представлено несколько уникальных продуктов последнего поколения для превентивной антикоррозионной обработки кузова. Один из таких антикоров — аэрозоль на основе воска и синтетических смол для защиты арок колес и лонжеронов. После нанесения на детали автомобиля состав формирует на его поверхности плотный эластичный слой, предохраняющий от ударов гравия и мелких камней.

Для быстрой защитной обработки днища автомобиля имеются специализированные препараты. Они отличаются высокой адгезионной способностью, обеспечивающей составу надежное «прилипание» к металлической поверхности при нанесении. В рамках акции «Добавь тишины» применяется антикоррозионный продукт последнего поколения Wachs-Korrosions-Schutz. Он рекомендован для первичной или дополнительной защиты днища автомобиля, скрытых полостей и финишной обработки всех защитных покрытий на основе ПВХ, воска, битума и каучука, смол и их комбинаций. Средство может применяться и для обработки открытых элементов ходовой части (рычагов, осей и пружин).

После высыхания состава формируется тонкая эластичная восковая пленка, обладающая эффектом «самозалечивания». Суть этого процесса в том, что препарат Wachs-Korrosions-Schutz за счет своей структурной аморфности сам заполняет мелкие повреждения (порезы, царапины) нанесенного защитного покрытия.

В общем, это акции для тех, кто ухаживает за своей машиной и не хочет заниматься ее ремонтом, а просто получать удовольствие от вождения.

На правах рекламы

16 ноября 2018
232