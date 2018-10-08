Peugeot привезла в Россию новые версии кроссоверов 3008 и 5008

Компания Peugeot представляет модели 3008 и 5008 в новой спецверсии Crossway. Кроссоверы отличаются особым дизайном с логотипами модификации и материалами отделки более высокого качества. «Паркетники» в нестандартном исполнении уже доступны в российских дилерских центрах марки.
В городских пробках выделить из толпы Peugeot 3008 или 5008 в версии Crossway можно по логотипам с названием версии на передних крыльях и на стойках задних дверей. Салон делают ярче коврики с надписью Crossway, накладки на пороги с такой же гравировкой, накладки из алюминия на педалях и обивка салона алькантарой с контрастной голубой прострочкой.
В список оснащения новинок вошли информационно-развлекательная система с восьмидюймовым сенсорным экраном, к которой можно подключить смартфон через Bluetooth-протокол или USB-кабель, «ЭРА-ГЛОНАСС», автоматический двухзонный климат-контроль и круиз-контроль с ограничителем скорости. Впрочем, это все есть и в базовых комплектациях стандартных версий моделей.
А, к примеру, алюминиевые рейлинги на крыше или передние кресла с трехступенчатым подогревом, которыми оснащены Peugeot 3008 Crossway и Peugeot 5008 Crossway, в стартовом варианте обычных моделей отсутствуют.
Автомобили в свежей спецверсии получили уже хорошо знакомые нам бензиновый 150-сильный мотор объемом 1,6 л и двухлитровый дизель той же мощности — на выбор покупателя.
Ценник на 3008 Crossway стартует от 2 029 000 рублей, а прайс на 5008 Crossway начинается от 2 229 000 «деревянных».