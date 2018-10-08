Peugeot привезла в Россию новые версии кроссоверов 3008 и 5008

В городских пробках выделить из толпы Peugeot 3008 или 5008 в версии Crossway можно по логотипам с названием версии на передних крыльях и на стойках задних дверей. Салон делают ярче коврики с надписью Crossway, накладки на пороги с такой же гравировкой, накладки из алюминия на педалях и обивка салона алькантарой с контрастной голубой прострочкой.

В список оснащения новинок вошли информационно-развлекательная система с восьмидюймовым сенсорным экраном, к которой можно подключить смартфон через Bluetooth-протокол или USB-кабель, «ЭРА-ГЛОНАСС», автоматический двухзонный климат-контроль и круиз-контроль с ограничителем скорости. Впрочем, это все есть и в базовых комплектациях стандартных версий моделей.