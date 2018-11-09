Citroёn отказывается от семейства Picasso

Для российского потребителя Citroёn C4 SpaceTourer оснащается бензиновым 1,6-литровым мотором мощностью 150 л. с., работающим в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. А под капотом пассажирского «фургона» с приставкой Grand кроме этого движка — на выбор — можно найти 115-сильный дизель объемом 1,6 л, агрегатированный с шестискоростной «механикой».

Уже в базе обе модели предлагают круиз-контроль с ограничителем скорости, функцию определения усталости водителя, датчики света и дождя и боковые зеркала с электроприводом. Кроме того, потенциальному владельцу могут прийтись по вкусу двузонный климат-контроль и информационно-развлекательная система с семидюймовым сенсорным экраном и шестью динамиками.

В топовом варианте в списке оснащения появились полностью светодиодная оптика, передние парктроники и камера заднего вида, а также 17-дюймовые литые диски, солнцезащитные шторки и дополнительное зеркало для того, чтобы наблюдать за детьми на заднем ряду.

Стоит добавить, что Citroёn Grand C4 SpaceTourer обзавелся новой спецверсией Rip Curl, которую наверняка оценят любители серфинга. Свежая модификация собрана на базе авто в комплектации Feel. Новинка отличается логотипами с названием версии на передних дверях, сильно тонированными задними стеклами, включая боковые, а также колесными дисками диаметром 17 дюймов с двухцветной окраской.