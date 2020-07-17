Чай против коррозии кузова авто: выбираем самое эффективное средство против ржавчины

Выбору составов, предназначенных для купирования коррозионных процессов металла, возникающих в процессе эксплуатации автомобиля на его кузове, раме и иных частях, в профессиональной и специализированной автомобильной прессе посвящено немало статей. В большинстве из них речь идет о так называемых кислотных преобразователях ржавчины, которые получили широкое распространение как в профессиональной среде — авторемонтные мастерские, так и в частном секторе — гаражи. В принципе, к данному типу препаратов нет никаких особых претензий. Очаги коррозии они ликвидируют довольно эффективно.
Однако, существуют составы другого типа — таниновые преобразователи ржавчины. Как следует из названия, основным действующим компонентом у них является танин — органическое вещество, которое и задает ключевые свойства препарата (в большом количестве содержится в чае). Такой есть, например, у ASTROhim, его и приведем в пример.
Этот состав по ряду показателей, в частности, стойкости достигаемого эффекта, превосходит «кислотных» собратьев. Его активный комплекс образует на обрабатываемой поверхности пленку-грунт, которая препятствует проникновению влаги и кислорода воздуха к металлу, тем самым, исключая повторное развитие коррозионных процессов. Иными словами — по коррозии наносится двойной удар.
Другой особенностью вышеупомянутого преобразователя является практически нейтральный уровень кислотности. Что это дает на деле? Благодаря этому свойству обработанную преобразователем поверхность не нужно промывать водой, чтобы смыть остатки средства. Дело в том, что кислотные преобразователи ржавчины после обработки ими поверхности, как известно, требуют смывки, что продиктовано требованиями к технологии. Если этого не сделать — оставшаяся (не вступившая в химическую реакцию) кислота может сама спровоцировать коррозионные процессы.
Далее. Состав фасуется в аэрозольный баллон, поэтому работать с ним удобно и ложится он равномерно по всей поверхности. Кроме того, он лучше проникает в труднодоступные места, например, при обработке очагов коррозии, расположенных в нишах и карманах. Словом состав проникнет везде, куда невозможно дотянуться кистью.
А теперь отрицательные стороны. Танин — вещество недешевое. По этой причине препараты на его основе стоят дороже кислотных. Пожалуй, это единственный минус, который перекрывают его положительные черты.