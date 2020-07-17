Чай против коррозии кузова авто: выбираем самое эффективное средство против ржавчины

Выбору составов, предназначенных для купирования коррозионных процессов металла, возникающих в процессе эксплуатации автомобиля на его кузове, раме и иных частях, в профессиональной и специализированной автомобильной прессе посвящено немало статей. В большинстве из них речь идет о так называемых кислотных преобразователях ржавчины, которые получили широкое распространение как в профессиональной среде — авторемонтные мастерские, так и в частном секторе — гаражи. В принципе, к данному типу препаратов нет никаких особых претензий. Очаги коррозии они ликвидируют довольно эффективно.

Однако, существуют составы другого типа — таниновые преобразователи ржавчины. Как следует из названия, основным действующим компонентом у них является танин — органическое вещество, которое и задает ключевые свойства препарата (в большом количестве содержится в чае). Такой есть, например, у ASTROhim, его и приведем в пример.