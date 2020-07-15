Почему при езде с открытыми окнами надо обязательно включать кондиционер

Появление климатических установок в автомобилях сделало их намного комфортнее. В холода водитель наслаждается прогретым салоном, а в жару — прохладой. И если тепло зимой любят все, то холодный воздух в жару, из-за риска простыть, а то и вовсе ради экономии топлива, а заодно и фреона, некоторые водители в салон предпочитают не пускать.

Вместо этого они открывают окна. И такой метод мягкого охлаждения салона, безусловно, работает. Однако есть у него и минус — вся пыль с улицы летит внутрь автомобиля и оседает на панелях, забивается в подстаканники и другие труднодоступные ниши. И здесь встает дилемма. С одной стороны не хочется заработать насморк, а с другой — нет никакого желания ежедневно ползать по салону с влажной тряпкой. Но как тогда быть?

Передвигаясь по улицам города, загородным трассам и проселочным дорогам на машине с открытыми окнами можно заметить, как слой пыли на панелях растет буквально на глазах. За одну короткую поездку банальные физические процессы способны уделать салон так, что ему потребуется хорошая чистка с пылесосом и влажной уборкой. А ведь пыль — это не только грязь с улицы, но и пыльца, частички резины, копоть от выхлопа и прочие вредные вещества, вызывающие при накоплении в организме аллергические реакции.

И здесь бы закрыть окна и включить «кондей». Но разве переубедить человека, уверовавшего в то, что он обязательно простудится, если будет пользоваться климатической установкой, которая, между прочим, не только охладит воздух в салоне, но и отфильтрует его. Уж лучше он будет ежедневно драить салон, и дышать всякой гадостью. Впрочем, это дело каждого. Тем более, что есть способ уменьшить попадание пыли в салон.