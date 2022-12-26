В России запустили уникальный сервис по подбору моторного масла в условиях санкций

Фото: АвтоВзгляд
В России запущен новый сервис, позволяющий подобрать моторные масла и прочие смазочные материалы, причем не только для автомобилей. Довольно любопытный софт, особенно в условиях дефицита импортной продукции и антироссийских санкций.
Лика Затворная

​Подобную услугу российским потребителям предложил нефтяной гигант «Лукойл», открывший сервис онлайн подбора смазки в соответствии с рекомендациями конкретного автостроителя, а также производителей спецтехники и оборудования.

Цифровая платформа позволяет точечно найти масло любого назначения — от легкомоторной техники до нишевых промышленных агрегатов. Ассортимент материалов насчитывает без малого 1000 наименований.

Вскоре функционал сервиса будет расширен, в том числе, и для использования сторонними поставщиками лубрикантов.

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26 декабря 2022
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