Кроссовер «Москвич 3»: первый тест-драйв нового русского автомобиля

Кстати, а почему именно «Москвич 3»? По идее, первую модель возрожденного бренда логичнее было бы выпустить под номером 1. Однако этому есть свое объяснение. Дело в том, что в обозримом будущем на рынке появятся более миниатюрные «пиццевозки», которые и получат соответствующие шильдики. Неужто речь про ту самую будущую «Оку» или ее «копирайты»? Впрочем, когда-нибудь мы об этом узнаем. Сейчас же дело приходится иметь с относительно компактным SUV сегмента B+.
Для ясности добавим, что он крупнее отправившихся на свалку истории «Дастера» и «Креты». Длина автомобиля, рассчитанного на аудиторию «кому за 30», составляет 4410 мм. А объем багажного отсека вмещает целых 520 литров поклажи. Причем это никак не сказывается на просторе задних пассажиров, которые вполне комфортно разместятся на диване, не пихая друг друга локтями и не стирая колени о спинки передних кресел. Правда, при условии, что их будет двое — троим седокам на втором ряду окажется тесновато.
Внутреннее убранство под стать экстерьеру — современное и модное. Центральный планшет диагональю 10,25 дюймов такой же яркий, как светодиодная оптика в автомобиле, а линии торпедо выверены не хуже пропорций кузова. Архаичностью попахивает лишь от щитка приборов, созданного в классическом аналоговом варианте.
Кресла — плотные, хотя и без ярко выраженной боковой поддержки, а «баранка» лишена регулировки по вылету. Впрочем, устроиться на драйверском месте труда не составит даже баскетболисту — на худой конец, в крыше имеется люк с электроприводом, который, кстати, доступен в «Москвиче» по умолчанию. Из «живых» кнопок на передней панели лишь «аварийка», все остальные — сенсорные. Как, собственно, и парящий штатный монитор.
Среди прочих прелестей бытия стоит отметить функцию открывания-закрывания водительского окошка одним касанием, климатическую установку, круиз-контроль, камеру заднего вида, парктроники и возможность запуска двигателя клавишей. Есть также датчики температуры и давления в шинах, причем установленные отдельно в каждом из колес. В салоне с комбинированной отделкой полно отсеков и ниш для всякой всячины, включая дверные карманы, готовые вместить «полторашку» санкционной «Колы». Вот только ручки этих самых дверей не предусмотрены для полноценного хвата — закрывать их придется пальцами.
Вместо олдскульного «ручника» — электронный стояночный тормоз, автоматически прикусывающий колодки и ослабляющий хватку нажатием не на тормоз, а на газ. Для толкания в пробке — самое то. Причем работает он довольно нежно и едва заметно, без характерных рывков.
На первом и втором рядах имеются подлокотники и вожделенные USB-дырочки. Сзади — слота аж два, как, впрочем, подстаканников и воздуховодов.
За бас отвечает «поднебесная» аудиосистема с шестью динамиками и звучанием пристойного качества. «Мультимедийка» с мгновенным откликом на нажатия обучена понимать язык смартфонов, отражая их содержимое в дисплее головного устройства, не обделенного возможностью «коннектиться» по Bluetooth. Как видно, наборчик для базовой версии совсем небедный. Добавьте сюда фронтальные подушки безопасности, систему стабилизации и ABS — получите, распишитесь — новый русский автомобиль готов!
Как же едет свежеиспеченный «Москвич 3», который доступен пока лишь с единственным 1,5-литровым «турбо», «выдувающим» с объема 150 сил мощности? Первым делом седлаем «коня» с вариатором Punch VT3S. Если кто не знал, да еще и забыл, напомним: это проверенная опытом бесступенчатая коробка передач, созданная подразделением легендарной фирмы ZF. Крутящий момент 210 Нм, который достигается на 2000 оборотах, положен лишь передним колесам — полного привода не предусмотрено.
Автомобиль неохотно срывается с места, но в процессе ускорения азарт прибавляется. Конечно, не без «тупняков», но к их проявлениям можно подстроиться, а к занудному реву движка — привыкнуть. Спортивный режим чуть раньше «взвинчивает» обороты и быстрее их скидывает при сбросе газа. Хотя, признаться, глобально ситуация динамичнее не становится. С другой стороны, вариатор отнюдь не для гонок, да и сам автомобиль создан преимущественно для размеренной езды по городу.
Мультифункциональный руль, обернутый в кожу, отлично слушается водителя, адекватно следуя его командам. Рейка — короткая: работать ободом легко и приятно. К слову, от упора до упора — всего 2,6 оборота.
В коктейле с шестискоростной механической коробкой мотор кажется эластичнее. Правда, передачи коротоходные, а потому «месить» рукоять приходится довольно часто. Зато самостоятельно контролируя при этом обороты движка. Переключения даются четко и мягко, да и в залихватских поворотах не приходится так часто нервировать систему стабилизации, как это происходит в случае с CVT.
Что касается подвески, то она такая же упругая, как ягодицы тех красоток, что вы рассматриваете в соцсетях. Пробить ее практически невозможно. Во всяком случае, «лежачего полицейского» автомобиль проглатывает на скорости 60 км/ч, даже не заметив. «Ходовка» — мягенькая, словно губка: никакой раскачки и отклонений от траектории. Определенно — «лайк»!
Правда, представленные для теста автомобили были «обуты» в финские шины Nokian, не нуждающиеся в рекомендациях. С завода же «Москвич 3» выезжает на китайских покрышках Giti. Как поведет себя эта «резина», натянутая на красивые 17-дюймовые легкосплавные диски, остается только догадываться.
Однако даже при всей неубиваемости подвески съезжать с асфальта на «Москвиче» все же не рекомендуем. Нет, конечно, он спокойно довезет вас по грунтовке до загородной фазенды, если на пути не встретятся брустверы или снежные барханы. Но клиренс в 170 мм не сильно располагает к езде по буеракам, а защитный обвес по кузову, больше напоминающий декоративный, спасет разве что от пескоструя. Как уже было сказано, автомобиль построен для городских условий эксплуатации, и оспаривать сие утверждение лучше не пытаться.
В завершение, пожалуй, вернемся к тому, с чего мы начинали — к китайскому «донору» нового «Москвича». При менее производительном моторе мощностью 136 сил «азиат» торгуется дороже — с вариатором и максимальным набором опций автомобиль обойдется в 2 400 000 рублей. В то время как более резвый российский аналог продают за 1 970 000 рублей, а доплата за две педали составит менее 100 000. Как говорится, почувствуй разницу.
Кстати, из китайских моделей в конкуренты столичному кроссоверу можно записать Geely Coolray и Chery Tiggo 4 Pro, но и они при прочих равных окажутся дороже.