Кроссовер «Москвич 3»: первый тест-драйв нового русского автомобиля

Кстати, а почему именно «Москвич 3»? По идее, первую модель возрожденного бренда логичнее было бы выпустить под номером 1. Однако этому есть свое объяснение. Дело в том, что в обозримом будущем на рынке появятся более миниатюрные «пиццевозки», которые и получат соответствующие шильдики. Неужто речь про ту самую будущую «Оку» или ее «копирайты»? Впрочем, когда-нибудь мы об этом узнаем. Сейчас же дело приходится иметь с относительно компактным SUV сегмента B+.

Для ясности добавим, что он крупнее отправившихся на свалку истории «Дастера» и «Креты». Длина автомобиля, рассчитанного на аудиторию «кому за 30», составляет 4410 мм. А объем багажного отсека вмещает целых 520 литров поклажи. Причем это никак не сказывается на просторе задних пассажиров, которые вполне комфортно разместятся на диване, не пихая друг друга локтями и не стирая колени о спинки передних кресел. Правда, при условии, что их будет двое — троим седокам на втором ряду окажется тесновато.

Внутреннее убранство под стать экстерьеру — современное и модное. Центральный планшет диагональю 10,25 дюймов такой же яркий, как светодиодная оптика в автомобиле, а линии торпедо выверены не хуже пропорций кузова. Архаичностью попахивает лишь от щитка приборов, созданного в классическом аналоговом варианте.