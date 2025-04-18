Химический тюнинг: тест нового средства для повышения ресурса мотора машины

По оценкам экспертов потребительского рынка, в сегменте сервисной автохимии за последнее время активизировались поставщики специальных присадок, выпускаемых для химического тюнинга автомобильных двигателей внутреннего сгорания. В причинах такой активности разобрался портал «АвтоВзгляд».

Как отмечают специалисты по ремонту силовых агрегатов, если рассматривать направление сервисной автохимии не в частности, а в целом, то оно, как, собственно, и весь авторынок России, находится в определенной стагнации. Причин тому несколько, но основная — это существенное уменьшение объемов продаж легкового транспорта, причем как в сегментах новых, так и подержанных ТС.

Рост цен на машины в совокупности с заметным снижением покупательской способности населения привел к тому, что в нашей стране уже насчитывается несколько миллионов автовладельцев, эксплуатирующих свой единственный личный транспорт десять, а то и более лет кряду.

Неудивительно, что в таких условиях многим водителям волей-неволей приходиться самостоятельно принимать меры, способствующие увеличению ресурса важных узлов автомобиля и, прежде всего, мотора. Одним из способов решения подобной технической задачи является так называемый химический тюнинг. Смысл его в том, что за счет добавления в топливную систему агрегата или его систему смазки специальных препаратов достигается улучшение или оптимизация значимых параметров ДВС.

Фото портала АвтоВзгляд,

К числу критериев, прямо или косвенно свидетельствующих о повышении ресурса мотора, эксперты относят, например, увеличение его мощностных показателей. Значимым подтверждающим фактором могут также выступать снижение его шумности или, скажем, уменьшение расхода топлива (пример на фото выше).

Кстати, на приведенном графике показаны результаты реальных испытаний одной известной немецкой присадки. Речь, в частности, идет об антифрикционной добавке Сera Tec, тестирование которой в течение нескольких лет проводилось экспертами портала «АвтоВзгляд».

Напомним, что мы испытывали препарат на дизельном двигателе 2,0 CRDi редакционного Santa Fe. На кроссовере в ходе исследований через определенные периоды времени снимались текущие показания расхода топлива, фиксируемые на приборке бортовым компьютером.

Кроме того, мы периодически делали замеры шумности мотора. Логика контрольных действий была такова: если присадка действительно снижает трение между деталями двигателя, то это свойство, пусть даже незначительно, но должно проявиться и в снижении расхода топлива, и в уменьшении шумности мотора.

Что же показали результаты проведенных испытаний? Надо признать — очевидный положительный эффект от применения Сera Teс имеется. Как минимум, после заливки присадки удалось снизить, причем достаточно заметно, расход топлива.

Фото портала АвтоВзгляд,

Данный показатель уменьшился с 11 (при 43 тыс. км пробега) до 8,5-8,6 л/100 км (при на 55,5 тыс. км пробега). Когда на счетчике было свыше 65 тыс. км, Санта Фе потреблял чуть больше этого значения — 8,9 литров солярки на 100 км пути.

По мнению экспертов, очень неплохо. Даже учитывая погрешность бортового компьютера и определенный разброс «энергетических» параметров дизтоплива, продаваемого на российских АЗС, глобальный выигрыш по потреблению горючего, а значит и затратам на него, все равно получается довольно солидным.

Что же касается шумности, то этот показатель, хотя и незначительно (примерно на 1,5 дБ), но тоже уменьшился. Данный факт прямо свидетельствует об оптимизации зазоров между сопрягающимися деталями газораспределительного механизма. Что, безусловно, способствует снижению их износа и, как итог, увеличению ресурса силового агрегата в целом.