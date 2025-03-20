Важная «мелочь»: как не допустить течи сальника коленвала ДВС

Сальник коленвала силового агрегата не входит в число сложных элементов мотора транспортного средства. Но его дисфункция способна стать причиной серьезных проблем. И даже некорректный монтаж детали способен доставить большие неприятности. Эксперт портал «АвтоВзгляд» рассказал о сроках и особенностях замены этого компонента.

Современный двигатель внутреннего сгорания — это совокупность чрезвычайно важных и сложных (и не всегда долговечных) узлов, нормальная работа которых может быть нарушена в любой момент. А источником неприятности способна стать какая-нибудь совсем небольшая деталь, которая в реальности играет очень важную роль. Одна из таких — сделанный из резины или эластичных полимеров сальник коленчатого вала.

На какой пробег лучше ориентироваться при его замене? Казалось бы, ответ очевиден: эту операцию сами автопроизводители рекомендуют проводить через 80-100 тыс. км, в зависимости от модели ТС. Однако при эксплуатации во влажном климате и на бездорожье нужно «снизить планку» до 50 тыс. км, считают некоторые автовладельцы.

Но что если водитель, например, ездит преимущественно в теплое время года, и его классический маршрут местами пролегает по хорошей дороге, местами — по «дачным кочкам»? И как понимать термин «влажный климат»? Слякотная московская зима подходит под это определение? Планку надо снижать до тех самых 50 тыс. км? Или она будет «где-то 70»?

Фото портала АвтоВзгляд.

Резкие перепады температур морозной зимой и знойным летом, а также повышенная влажность — все это в любом случае плохо влияет на состояние материала, из которого выполнен сальник, указывает независимый специалист по ремонту автомобилей Сергей Михайчук. Не говоря уже о высоких температурах при прогреве двигателя. Резина, из которой выполнено это изделие, имеет особые добавки, делающие сальник сравнительно устойчивым к агрессивным условиям эксплуатации. Но однажды он все равно выйдет из строя.

— Опять же, его износостойкость зависит от производителя. Плохая резина будет просто плавиться. И поскольку сама запчасть небольшая, то плохое качество материала быстро станет проблемой. Так что если сальник менять, лучше взять оригинал, — комментирует эксперт.

Причем определить, что эта запчасть требует замены — несложно, замечает собеседник портала «АвтоВзгляд». Если сальник коленвала теряет изначальные свойства, начинает подкапывать масло. Конечно, лучше не ждать, пока это начнется, и заменить его согласно спецификациям. Но есть нюанс, уточняет Михайчук. В некоторых случаях эта процедура не влечет особых сложностей. Однако встречаются такие модели ТС, у которых, чтобы произвести замену, придется снимать двигатель.

— На разных машинах по-разному сальники меняют. На некоторых — капот поднял, крышку вытащил, снял, вставил. То есть размещение может быть более простое, — рассказывает автомастер. — А может и посложнее. Зависит от того, как он там стоит, какое у него расположение, насколько легко снимается и ставится. Чтобы, например, на моей поменять — надо достать двигатель и, можно сказать, разобрать его.

В любом случае, если через сальник коленвала стало сочиться моторное масло, лучше не рисковать и постараться скорее его заменить, указывает эксперт. Ведь эта неисправность приводит не только к вытеканию важной технической жидкости, но и способна вызвать целый ряд неприятностей, включая попадание грязи в двигатель и ускоренный износ ремней.