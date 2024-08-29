Черный антифриз: страшный симптом неисправности двигателя

Антифриз, как известно, бывает зеленым и красным, желтым, а иногда даже синим, если он — тосол. Но чтобы черным — никогда, поэтому появление охлаждающей жидкости серо-буро-черного цвета в расширительном бачке или радиаторе говорит лишь об одном: пора готовить кошелек и хорошенько размять кредитную карту. Предстоят весьма внушительные траты, а ездить на автомобиле — просто нельзя. Почему, объясняет портал «АвтоВзгляд».

Почему чернеет охлаждающая жидкость и как с этим бороться

Скаждым годом среднестатистическому российскому водителю приходится все чаще открывать капот — машины у нас только стареют. А немногочисленные новые, увы, заставляют разбираться в проблемах чаще, чем было раньше. Таков век, в котором живем, его не выбирают. Параллельно с частотой открытия капота, вынужденно растет и необходимость в осознании принципов устройства мотора, коробки переключения передач и многих других узлов.

Иначе возможность эксплуатировать автомобиль, ездить за рулем и наслаждаться свободой существенно сокращается. Либо — катастрофически растет в цене. Поэтому приходится учиться, и желательно это делать на чужих ошибках.

Открыв однажды расширительный бачок или радиатор, смотря у кого какая марка и модель, можно совершенно внезапно увидеть совсем нелицеприятные вещи: охлаждающая жидкость приобрела болотный оттенок, а на крышке или щупе образовалась пена. Ничего хорошо такое открытие в себе не несет: увы, только что было зафиксировано попадание моторного масла в систему охлаждения двигателя. Причин для такого стечения обстоятельств несколько, и каждую стоит разобрать подробно.

Фото портала АвтоВзгляд.

Начнем с самого простого и легкого в исправлении: в машинах, где применяется зеленый антифриз, подобное может случиться из-за большого количества грязи в системе. Жидкость просто вымыла залежи из недр радиатора и рубашки двигателя. Необходимо как можно скорее промыть весь контур дистиллированной водой, постаравшись максимально очистить систему, и залить новую ОЖ. Но так везет, увы, не всем. Гораздо чаще ситуация обстоит намного хуже. В разы.

На некоторых моделях с автоматическими коробками переключения передач сгнивает секция охлаждения масла в основном радиаторе. Как следствие — смазка попадает в антифриз. Бывает такое не очень часто, но тоже бывает. Проверяется щупом на коробке: если уровень масла упал, появилась эмульсия — мы на правильном пути. Масло повсеместно и антифриз нужно заменить, систему промыть, новый радиатор поставить.

Самое грустное — на финал. Часто случается, что бурый антифриз и эмульсия — симптомы пробитой прокладки ГБЦ. Греть двигатель и, следовательно, ездить на машине уже не стоит, нужно оперативно снимать головку блока цилиндров, менять все прокладки и резинки, до которых дотянется рука, промывать систему охлаждения, после чего заливать новые жидкости и внимательно следить за состоянием того же антифриза.

Если в нем после всех проведенных процедур вновь появляется чернота, вывод может быть один: ГБЦ треснула. Нужна замена. А это большие деньги почти на любой машине. Ну разве что, кроме «Жигулей».