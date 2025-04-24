Масла с допуском LongLife: сколько на них можно проехать без замены

В ассортименте многих известных производителей смазочных материалов сегодня присутствуют моторные масла категории LongLife. Это словосочетание переводится как «долгая жизнь», что говорит о продолжительном ресурсе лубриканта. Но всем ли автомобилям подходит такая моторная смазка? Портал «АвтоВзгляд» разобрался в вопросе.

Представьте: ваш автомобиль проезжает 20, 30 или даже 40 тыс. км до очередной замены масла. При этом мотор работает как часы, а его «внутренности» остаются чистыми. Звучит как фантастика? Но именно так работают современные LongLife-масла — высокотехнологичные лубриканты, разработанные для поддержания ресурса двигателя. Что же делает смазки LongLife такими особенными?

Главный секрет этих масел — в улучшенной формуле. Напомним, что обычные минеральные и синтетические аналоги в процессе работы мотора постепенно теряют свойства из-за окисления, испарения и накопления загрязнений. Продукты же семейства LongLife содержит усиленные пакеты присадок, которые медленнее стареют.

Достигается это за счет синтетической «базы» и антиокислительных компонентов. Кроме того, входящие в пакет присадок особые моющие добавки предотвращают образование шлама даже при длительных интервалах замены.

Фото: urbsgarage.com

Благодаря этим качествам маслохорошо адаптируется к нагрузкам и сохраняет требуемый уровень вязкости в самых экстремальных режимах (от холодных пусков до перегрева).

В какие же машины можно лить LongLife-масла? Тут сразу оговоримся: такие лубриканты подходят далеко не к каждому автомобилю. Так, некоторые автопроизводители (например, VW, BMW, Mercedes) рекомендуют LongLife только для двигателей, рассчитанных на длительные межсервисные интервалы. Обычно это машины с адаптивной системой замены масла, в которых бортовой компьютер сам определяет конкретный срок службы смазки.

Впрочем, если даже если у вас обычный мотор, но вы предпочитаете редко заглядывать в сервис, можно подобрать масло с частичными LongLife-характеристиками (например, полусинтетику с увеличенным сроком службы).

Здесь важно помнить главное: продукт LongLife — не волшебная жидкость, а всего лишь качественный расходник. Если заливать его в изношенный двигатель или игнорировать реальное состояние масла (например, при постоянных перегревах), ресурс явно не увеличится.

Фото производителя.

Но, если автомобиль поддерживает LongLife-технологии, такое масло оправдает вложения. Вы сэкономите на частых заменах и снизите износ мотора. Если же машина старая или требует частого обслуживания, то здесь, возможно, будет лучше взять обычную «синтетику».

Отдельный вопрос — подбор нужного, причем качественного, лубриканта. После ухода с нашего рынка западных масляных брендов эта проблема массово коснулась владельцев современных иномарок. В частности, столкнулись с ней и обладатели BMW, многим из которых были рекомендованы лубриканты с допуском LongLife. Впрочем, как ныне выясняется, сегодня проблема полностью решена за счет поставок высококачественных альтернативных импортных смазок.

Например, многие отечественные сервис-центры, включая бывших «баварских» дилеров, успешно перешли на турецкие масла Lubex, среди которых есть и лубриканты с допуском BMW Longlife-98 и Longlife-04. Причем сервисы отвечают не только за подлинность этих смазочных материалов, но и дают на них гарантию. Что, безусловно, говорит о высоком качестве турецких продуктов.

Что касается конкретно «баварцев», то у Lubex есть несколько интересных типов моторного масла, полностью соответствующих требованиям автопроизводителя. К таковым продуктам, в частности, относится синтетическое масло Primus MV 5W-40 с допуском BMW Longlife-98. Еще один вариант — «синтетика» Primus MV LA 5W-30 с допуском Longlife-04. Оба лубриканта подходят не только для автомобилей BMW, но и для других машин премиум-класса. А их список внушительный, например, сюда входят Porsche, Volkswagen, Audi, Mercedes...