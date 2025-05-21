Как не повредить радиатор машины при его чистке от грязи своими руками

Одна из распространенных сервисных процедур, с которой периодически приходится сталкиваться автовладельцам — наружная чистка радиатора, например, у системы охлаждения мотора. В нынешних непростых условиях многие водители часто пытаются провести ее самостоятельно, не подозревая, что могут при этом повредить саму деталь. Как избежать ошибок при выполнении подобной технической операции, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Чем опасна для теплообменника мойка высокого давления или неумелые ручки

Вряд кто из водителей, даже начинающих, будет спорить с утверждением, что современный автомобиль — это весьма сложный технический организм. В нем одна лишь система охлаждения может включать сразу несколько теплообменников. В некоторых же моделях машин их количество доходит до шести!

Но ключевыми остаются три элемента: радиатор движка, интеркулер турбины и конденсатор кондиционера. Эффективность указанных компонентов напрямую зависит от того, насколько свободно воздух проходит через соты. Собственно, вот тут-то и начинаются проблемы.

ГРЯЗЬ, ПУХ И «СЕРВИСНОЕ ВАРВАРСТВО

Не секрет, что со временем поверхности любого автомобильного радиатора забивается пылью, дорожной грязью, тополиным пухом и остатками насекомых. Со временем под воздействием высокой температуры это месиво превращается в плотный налет, мешающий нормальному теплообмену. Казалось бы, решение очевидно — отправиться в ближайший автосервис на мойку. Но именно здесь многие автовладельцы (а иногда и неопытные мастера) совершают роковую ошибку.

Фото портала «АвтоВзгляд».

Попытка очистить ячейки радиатора струей воды с давлением под «сотку» атмосфер часто заканчивается плачевно. Тонкие соты деформируются, а иногда и вовсе разрушаются. После такой «моющей процедуры» деталь проще выбросить, чем восстановить.

К слову, в Европе проблему решили достаточно давно, разработав специализированные очистители. Эти препараты мягко растворяют загрязнения, не повреждая металл и пластик.

В России же такие средства тоже появляются, хотя пока их ассортимент невелик.

ЧТО РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ?

Впрочем, даже когда «фирменной» химии под рукой нет, продавцы нередко предлагают альтернативу. Например, очистители двигателя или универсальные составы для мытья моторного отсека.

Логика тут проста: раз радиатор находится под капотом, значит и чистить его можно тем же средством. Однако профессионалы предупреждают: это очень опасное заблуждение.

Фото портала «АвтоВзгляд».

Дело в том, что радиаторная решетка забивается гораздо сильнее, чем блок двигателя. Пух, насекомые, масляная пыль и дорожные реагенты образуют стойкий налет, который обычные очистители просто не берут. Нужны специальные составы с усиленными растворителями, способными размягчить даже застарелую грязь без риска повредить тонкие соты.

Сказанное выше подтверждают и результаты сравнительных испытаний ряда чистящих средств автохимии, проведенных порталом «АвтоВзгляд» совместно с коллегами из портала Auto-Parad.ru.

Итоги тестирования наглядно показали, что лучшие чистящие свойства демонстрируют как раз специализированные составы, разработанные конкретно для чистки внешней поверхности радиаторов.

Самым результативным в этом смысле оказался импортный состав, а именно Kuhler Aussenreiniger марки Liqui Moly (Германия). Мы констатировали, что этот жидкостный спрей обладает не только хорошим растворяющим действием, но и высокой проникающей способностью.

После нанесения препарат бережно разрыхляет и отслаивает плотный маслянистый слой, заполнивший соты радиатора. А последующая промывка его ячеек струей воды из обычного распылителя позволяет практически полностью очистить их от грязи.