Почему даже у «юного» мотора могут внезапно забарахлить форсунки

По мнению ряда авторитетных экспертов в области ГСМ, за последнее время качество горючего, реализуемого на отечественных АЗС, в значительной мере повысилось. А вот мастера по ремонту автомобильных моторов утверждают, что солидная доля дефектов, требующих неотложного ремонта двигателя, часто провоцируется загрязнениями узлов его топливной системы. Чем вызвана подобная нестыковка мнений, разбирался портал «АвтоВзгляд».

Как отмечают специалисты, сегодня при производстве бензина для повышения его октанового числа до нужных значений широко применяют кислородосодержащие добавки — спирты и эфиры. Указанные компоненты не только улучшают детонационную стойкость горючего, но и делают его сгорание более эффективным, снижая вредные выбросы. Однако у изготовленных подобным способом бензинов есть и обратная сторона.

ПЛАТА ЗА ВЫСОКИЙ ОКТАН

Первая проблема — снижение энергоемкости. Из-за меньшей теплотворности «кислородосодержащего» бензина двигатель теряет в мощности, тогда как расход топлива растет. Вторая — нестабильность состава: спирты и эфиры быстро испаряются, и со временем топливо теряет свои свойства. Третья — повышенная гигроскопичность. Как известно, спирты и эфиры активно впитывают воду, провоцируя со временем коррозию узлов и деталей топливной системы.

Впрочем, и это еще не все. Как показали длительные исследования, проведенные в Германии, даже при использовании моторного топлива европейского качества в двигателе постепенно накапливается нагар. Он оседает на клапанах, форсунках и стенках камеры сгорания.

Фото motionarray.imgix.net

К тому же, и сам премиальный бензин вовсе не вечен. Уже через пару месяцев после производства он начинает «терять» октановое число, что особенно явно проявляется в жаркий летний период.

Кроме того, при долгом хранении горючего в топливном баке на стенках последнего могут образовываться смолистые отложения.

А посему, говорят опытные водители, совсем неважно, заправляетесь ли вы неэтилированным 95-м, более дешевым АИ-92 или каким-либо «супер-экологичным» топливом — проблемы с отложениями в топливной системе останутся теми же, разница будет видна лишь в степени их проявления.

ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЧИСТОТОЙ

Главное же при заправке любым топливом — своевременно минимизировать возможные риски. Для этого эксперты советуют заезжать только на проверенные АЗС, ну и, естественно, не забывать про профилактику технических неполадок. Согласитесь — если рядовому автолюбителю качество бензина на заправке проконтролировать сложно, то самостоятельно защитить от него мотор своей машины вполне под силу любому водителю. Как говорится, было бы желание!..

Фото портала АвтоВзгляд.

Так, одним из проверенных способов поддержания чистоты топливной системы является использование моющих присадок. Они помогают бороться с отложениями независимо от того, какой сорт бензина залит в бак.

Сегодня выбор таких средств весьма разнообразен, начиная от бюджетных вариантов и заканчивая профессиональными составами последнего поколения, обладающими комплексным действием.

Так, например, к числу подобных продуктов относится состав Injection Reiniger Light от немецкой Liqui Moly. Это средство позиционируется как препарат щадящего или, по-другому, мягкого действия. Он рекомендован в том числе и для подержанных машин с «неизвестной судьбой», когда неясно, в каком состоянии находятся узлы топливной системы. Используемые в присадке компоненты, перемешавшись с бензином, постепенно растворяют смолистые отложения. В итоге через какое-то время топливная система полностью избавляется от загрязнений.

Впрочем, применимость «легкого» очистителя не ограничивается одними только подержанными машинами. Его вполне можно задействовать и на относительно молодых автомобилях, в которых зафиксированы первые симптомы появления «бензиновых» отложений. К таковым относятся нестабильные обороты на холостом ходу, потеря тяги или частые затруднения с холодным пуском двигателя.