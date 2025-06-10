Виноваты «китайцы»: почему дорожает бензин АИ-92

Биржевые цены на АИ-92 за месяц поднялись почти на 5%, что автоматически скажется и на розничных продажах: АЗС — не благотворительная организация, нивелировать колебания за счет своей прибыли не будет. В чем причина роста цен на моторное топливо? Оказывается, есть вполне логичное объяснение, которое целиком и полностью подпадает под экономические правила. Спойлер: виноваты китайские автомобили. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Рост цен на бензоколонках по всей России обусловлен не только традиционно высоким летним спросом — страна поехала на море, на дачу, на природу, а машины выкатили даже самые отчаянные «подснежники», но и макроэкономическими причинами. В частности, резко подрос в стоимости самый доступный и массовый у нас продукт — АИ-92. Цены на бирже за последний месяц поднялись сразу на 4,5%, что и вылилось и на стелы заправочных станций. Откуда «дровишки»?

Сказали бы, мол, традиционный летний рост — и оказались неправы. Ведь ДТ, ничуть не менее, с учетом потребителей, популярное горючее, внимание, скинуло 3,5% стоимости! А как же многочисленные фуры и новое транспортное плечо Москва — Владивосток? А как же ключевой сейчас потребитель солярки? Оба этих факторов цену на бирже не поддержали, а вот 92-й подорожал и резко!

Эксперты во мнениях расходятся, но один довод — весьма интересный. Им и поделимся: абсолютное большинство китайских автомобилей, буквально захвативших российские дороги за последние три года, несут на лючке бензобака именно это обозначение. До 2022 года львиная доля «иномарок», да и, чего далеко ходить, родная LADA Vesta — сплошь предпочитали АИ-95.

Фото: globallookpress.com

Тогда как «девяносто второй» заливали в разную японо-европейскую «ржавь» и «Жигули» ранних годов разработки. Но сейчас, судя по «показаниям» биржи, ситуация в корне поменялась: автомобилист предпочитает топливо с октановым числом 92. Как удалось талантливым китайцам совместить высокую степень сжатия, турбину и столь низкие требования к топливу — большой вопрос, ответ на который еще не подоспел, однако факт остается фактом: написано АИ-92 — льем АИ-92.

Подходит ли китайскому автомобилю российский «девяносто второй», а также есть ли прямая связь двух этих показателей российской экономики — загадки, на которые прямо сейчас отгадок нет. Было бы, конечно, очень любопытно взглянуть на состояние «потрохов» любой китайской «турбочетверки» полутора литров объема после трех лет эксплуатации на АИ-92.

Что-то подсказывает, что подобный мотор с высоким КПД, да еще и оснащенный турбиной, переваривает низкооктановое топливо с большими и нехорошими последствиями. Впрочем, подтверждений этого домысла на данный момент, повторим, нет. Так что, видимо, переваривает. Выбивается из общей логики и теории, так сказать. Ну очень интересно!