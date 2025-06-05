Миф о «чистой» замене моторного масла: почему он настолько живуч

Насколько критичным может стать отказ от превентивной промывки автомобильного двигателя в процессе замены моторного масла? И сколько грязи в системе смазки остается после слива «отработки»? Портал «АвтоВзгляд» нашел ответы на эти вопросы.

Мыть или не мыть — вот в чем вопрос для системы смазки мотора

Даже самый продвинутый современный двигатель — не вечный. Со временем в его системе смазки накапливаются отложения: нагар, лаковые пленки, продукты окисления. И если многим автолюбителям кажется, что данная проблема касается только старых моторов с пробегом, поспешим вас разочаровать. Даже «молодой» силовой агрегат, работающий на «супер-синтетике», не застрахован от загрязнений.

Откуда же в моторе берется грязь? Напомним, что при сгорании топлива часть газов прорывается в картер, смешиваясь с маслом и образуя вредные отложения. Со временем они превращаются в густой налет, оседающий на деталях. Причем это не столько эстетическая, сколько техническая проблема. Ведь лаковые отложения заметно ухудшают теплоотвод, ускоряют износ трущихся пар и даже могут привести к закоксовыванию колец.

Что же касается «синтетики», то многие водители уверены: если заливать качественный лубрикант данного типа, промывка не нужна. Мол, хорошее масло и так с «нечистотами» справится. Но есть тут один малоприятный нюанс: в любом двигателе при замене остается до 10% старой смазки. Это тот самый «несливаемый остаток», в котором содержатся вредные окислы и шлаки. Новое масло сразу смешивается с этим «коктейлем», быстро теряя часть своих полезных свойств.

Фото: freepik.com

Неудивительно, что подавляющее большинство специалистов автосервисов единодушно во мнении: промывать систему смазки мотора стоит перед каждой заменой лубриканта. И уж однозначно ее надо делать, если двигатель имеет пробег свыше 100 000 км или в нем использовалось минеральное или полусинтетическое масло. Кроме того, промывка для мотора обязательна, если есть признаки его закоксовывания, в частности, когда фиксируется повышенный расход масла или потеря мощности.

Современные промывочные составы действуют быстро — достаточно залить средство в старое масло, дать поработать двигателю 5-7 минут на холостых оборотах, затем слить. Что же в итоге дает такая несложная процедура?

Прежде всего, она продлевает ресурс силового агрегата, ведь чистые каналы системы смазки и ее детали изнашиваются меньше.

Во-вторых, заметно улучшаются условия работы моторного масла, так как свежий лубрикант уже не страдает от смешивания с остатками старого, которые полностью нейтрализованы промывкой. Наконец, существенно снижается риск перегрева движка, поскольку она удаляет нагар, препятствующий нормальному охлаждению его блока цилиндров.

Фото производителя.

Таким образом, промывка двигателя — уж точно не маркетинговый ход производителей, а простая, но достаточно эффективная профилактика возможных неполадок в его системе смазки. Игнорировать ее — значит сознательно сокращать жизнь мотору, тем более что и по времени, и, что немаловажно, по стоимости, данная процедура требует минимальных затрат. Надо лишь соблюдать главное правило — грамотно подбирать для мотора промывочный препарат. И это не праздный вопрос, поскольку современные экспресс-промывки на нашем рынке в избытке представлены как импортными, так и отечественными препаратами. Причем последние в настоящее время составляют серьезную конкуренцию «иностранцам».

Наглядное подтверждение этому — профессиональное средство серии RW-30 для промывки двигателя, выпускаемый под маркой ReinWell.

Как отмечают эксперты, одно из важных эксплуатационных качеств препарата состоит в том, что, в отличие от многочисленных импортных аналогов, он практически не остается в системе после слива «отработки», поскольку частично испаряется.

Сам продукт представляет собой тщательно подобранный комплекс моющих и особых защитных добавок. Именно они в ходе чистки системы смазки постепенно растворяют и удерживают во взвеси смытые с ее стенок отложения.

Это качество обеспечивает защиту металлических деталей двигателя от задиров в ходе промывки.

После обработки загрязненная взвесь практически полностью удаляется из мотора при сливе старого масла. Важно отметить и такой факт: несмотря на то, что промывка RW-30 считается профессиональным сервисным продуктом, она рассчитана и на самостоятельное применение, причем это будет под силу даже начинающему автолюбителю.