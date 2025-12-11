Нежная и хрупкая: почему мастера брезгают китайскими составами для ремонта авто

Несмотря на три полных года излишне близкого общения с машинами made in China, с особенностями китайской автомобильной промышленности мы только начинаем знакомиться. Пройдет еще немало лет, прежде чем мы вдоволь изучим и сможем безапелляционно обсуждать «чайнакары». А пока — эпоха открытий чудных, об одно из которых корреспондент портала «АвтоВзгляд» буквально споткнулся в малярном цеху.

Современный мир так устроен, что новый автомобиль — предложение пакетное, в рамках которого само транспортное средство занимает большую, но далеко не всю покупку. Сюда же обязательно входят и обслуживание, и гарантия, и запасные части и еще десяток обязательных элементов.

«Старые» бренды вкладывали в свои изделия миллионы уже после их продажи, обеспечивая новому собственнику комфортную эксплуатацию. Все ради одного: чтобы очередной автомобиль оказался той же марки. Китайцы такими тонкими материями, как известно, не заморачиваются: продал — забыл.

Подобное отношение производителя выливается не только в соответствующий маркетинг, но и заметно сказывается на продукте. Будучи феноменально притягательным в шоуруме, «чайнкар» оперативно теряет свой лоск в процессе эксплуатации.

Фото: freepik.com

Уже за первый год с него слетает вся «мишура», лоск и прочий хром. Кстати, некоторые говорят, и не беспочвенно, что вместе с хромом в «мир иной» отбывает и лакокрасочное покрытие. Причем в прямом смысле слова.

Помимо уже известной беды с «натертышами» от пластика, китайское покрытие весьма посредственно переживает наши погодные условия, реагенты и прочие последствия использования ТС по прямому назначению.

Птичий помет, липа, дорожная химия и даже пролитое горючее оставляет на кузовах следы, убрать которые можно только полировкой. Слой — тонкий, пережечь или пробить до грунта, если он, конечно, есть — несложно. Керосином или уайт-спиритом — просто страшно. Что уж говорить о летящих с обочин камнях, извечном пескоструе и других «изюминках» русской дороги.

Может быть, проблема в самой краске? На этот вопрос проще всего искать ответ у маляров, ведь китайские составы уже пришли на российский рынок постпродажного обслуживания, где наблюдался некоторый дефицит после исхода именитых компаний.

Фото: freepik.com

Отзывы специалистов не заставили удивляться: они стараются не использовать китайские краски. И колеруются, и ложатся они странно, не так, как должны. «Встают» непрогнозируемо, каждый раз по-своему, да и микст краска-разбавитель-отвердитель из раза в раз угадать не получается. В итоге лак может просто подорвать «базу», а само покрытие стойкостью не отличается.

Пару раз помучившись, мастера предпочитают переплачивать («китай» стоит в полтора-два раза дешевле проверенных составов, привезенных параллельным импортом), но получать понятный результат. Ведь время — деньги, а переделанная работа — деньги в квадрате.

Отдельный писк made in Chinа — «матовые» машины: слой покрытия тут настолько тонкий, что сдирается чуть ли не дождем, а вот убрать царапину — невозможно. На «мате» нет лака, так что подкрасить или заполировать физически невозможно. Да и просто подобрать колер очень сложно. Единственный выход — сносить до железа и перекрашивать заново. Имейте ввиду, как говорится.