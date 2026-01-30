Дело не качестве: в чем самая большая проблема отечественного моторного масла

Покупка нового авто нынче стала практически недоступным для большинства россиян действом. Но и обслуживание, не говоря о ремонте, подержанных машин — уже крайне дорогое удовольствие. Простое ТО на простой — бюджетный — автомобиль в своем ценообразовании вываливается за разумные рамки. И народ начал экономить, причем находя весьма актуальные и приемлемые для того способы. Увы, в этом уравнении все реже находится место для отечественного моторного масла. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Объемы потребления моторного масла в России — сотни тысяч тонн: миллионы автомобилей, техники и прочего «моторизованного» оборудования просто не могут работать без смазки. Естественно, исход привычных и проверенных поставщиков с рынка в 2022-м году нанес тяжелейший удар не только по транспортным, но и по многим производственным предприятиям, в некоторых эпизодах буквально останавливая их работу. В этот неловкий момент отечественные «масляные» бренды должны, казалось бы, расцвести буйным цветом и оперативно забрать долю рынка. Если не навсегда — то на долгие годы.

Первоначально так оно и произошло: многие СТО и дилерские центры, а также корпоративные парки и прочие «транспортники» оперативно перешли на «доморощенные» составы. Качественное, добротное масло в России делалось и раньше, делается и сегодня: в этом никаких сомнений нет.

Однако на дворе уже 2026-й, и потребитель потихонечку начал уходить от родных брендов. В частности, от отечественных бочек отказываются все больше малых и средних станций технического обслуживания, да и автомобильные форумы подсказывают, что фокус конечного потребителя переключается на привозные составы. Почему так вышло? Качество все же не то или характеристики не устраивают?

Фото Victor Lisitsyn/globallookpress.com

Нет и еще раз нет: и первая, и вторая позиции удовлетворяют потребностям наиболее распространенных на наших просторах моторов. Но факт на лицо: все большее число даже простых автолюбителей изыскивают альтернативу. Причина банальна: цена. Отечественные масла, особенно в сегменте чистой синтетики, сегодня очень дороги для большинства частных потребителей.

На малых СТО, кстати, откровенно говорят, что «организовать розницу» (читай — продать российское масло из бочки — все сложнее. То ли дело — импортное, да еще и по привлекательной цене! Судите сами: ведро на 20 литров синтетического японского масла 5W-30, которое и в «божественную» Toyota залить не стыдно, стоит 18 500 рублей при единичной покупке.

Оптом, естественно, дешевле. Итого имеем менее тысячи рублей за литр очень недурственного состава, который запросто отходит положенные 10 000 км и отправится на переработку. Отечественный аналог от очень авторитетного производителя стоит примерно столько же. Хотя по логике должен обходиться дешевле. А при сопоставимой цене наш человек — такой уж менталитет — всегда предпочтет зарубежный товар, особенно если он из Страны восходящего солнца.

Иными словами, с таким ценообразованием у малого предприятия есть возможность заработать, сохранив клиента, только на импортном. А ведь частный клиент — ключевое звено, именно он является объемообразующим даже для госпредприятия. Любопытно, отметят ли такие изменения в наших нефтяных компаниях и как быстро отреагируют?