Качать или сливать: замена масла в машине с помощью насоса, как метод экономии

Ключевым элементом любого сервисного обслуживания автомобиля является замена моторного масла: водители уже поняли, что обновление главной моторной смазки каждые 5-6 тысяч километров, даже если состав не самый дорогой да инновационный, крепко упрощает и продлевает жизнь ДВС. Но дорожают не только лубриканты: сама услуга на СТО уже стоит приличных денег. И народ начал искать способы экономии. Не всегда удачные. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Рост цен на расходники, а так же на саму услугу авторемонта загоняет автовладельцев в гаражи и бесконечный интернет. Чинить и проводить ТО теперь — дело наших рук, как наиболее простой и понятный способ банально сэкономить.

Более того, в парадигме частой замены масла, когда в качестве расходника выбирается достойный, подходящий, но далеко не долгоиграющий состав, нуждающийся в обновлении каждые 5-6 тысяч км, а такую стратегию сегодня выбирают, что вполне разумно, многие, ведь, повторим, стоимость работ выходит на первые роли. Как снизить затраты?

Есть гараж с ямой — нет вопросов: открутил пробку, слил жижу, перекинул фильтр, залил новое масло и поехал дальше. А если, как у абсолютного большинства москвичей, нет? Те счастливчики, что еще сберегли свой гаражик, не могут похвастаться той самой ямой, без которой замена масла — проблема.

А как насчет многоуровневых парковок? В бетоне приямок вырыть, к соседу снизу? Без ямы можно, конечно, но очень сложно. И грязно. И спина болеть будет. И тут снова, как чертик из табакерки, появляются китайцы и говорят: «А зачем вам крутить сливные пробки и разыскивать ямы/подъемники, если решение давно известно?»

Фото: freepik.com

Действительно, чтобы поменять моторное масло, взаимодействовать с картером сегодня не обязательно: смазку можно откачать через канал щупа с помощью специального насоса. Стоит такой — от 700 рублей. Мощность — до 5 литров в минуту!

Старая канистра, куда помещается силиконовая трубка, питание от аккумулятора, 15 минут работы с абсолютно чистыми руками. А масляный фильтр, изловчившись, можно и сверху «махнуть». Невелика цена, окупаемость — с первого раза! Звучит очень заманчиво, если не сказать большего, но стоит ли игра свеч в действительности?

Дьявол, как обычно, кроется в мелочах: вся грязь, намытая маслом в моторе, скапливается в картере. Сила притяжения, знаете ли, никуда от нее не деться. И при обслуживании мотора привычным способом — просто стекает в бак с отработкой. Насос же забирает смазку сверху, так что вся грязь останется в картере и тем самым заметно снизит эффект от заливки нового масла.

А если грязи — много? Движок старый, бензин посредственный, газ — в паласе, а сам лубрикант — с маркетплеса и по большой скидке? Иными словами, пользоваться насосами для замены масла — можно, это нормальное рабочее решение, но есть великое множество оговорок, которые такое решение в один ряд с традиционной заменой точно не ставят.