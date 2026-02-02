Грязное золото: кто и зачем скупает в автосервисах отработку

Утилизация транспортных средств давно уже стала, благодаря утильсбору, который является сбором, но не имеет никакого отношения к переработке автостарья, «красным флагом» для автомобилистов. Слово «утиль» в разговорной речи — абсолютный синоним побору. Тем не менее, повторное использование разного рода «отживших» свое материалов в России существует. Один из примеров — то самое моторное масло, срок жизни которого в движке закончился. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Одним из главных и самых грязных отходов любого автомобиля являются жидкости: «тормозуха», антифриз, «трансмиссионка». И, конечно, моторное масло, та самая отработка. За один день в одном автосервисе ее может собраться до целой бочки — у «Крузака», скажем, в мотор заходит до 12 литров смазки! И куда девать это «богатство»?

Де юре — везти на специальное предприятие и, конечно, оплачивать переработку. Но на кого лягут эти расходы СТО? Конечно — на потребителя! Которому в чек впишут лишнюю копейку за утилизацию отходов. Все мы горазды решать экологические проблемы с дивана, но, если речь заходит о личном кошельке, число экоактивистов резко сокращается.

Впрочем, есть и более привлекательные предложения: без труда находятся организации, готовые приехать и забрать отработку бесплатно. «Э» — экономия! Но зачем кому-то старое масло? Неужто подделку гнать? Нет, все куда проще. Эту уже ни на что не годную «жижу» раньше заливали в пороги авто, чтобы предотвратить гниение; пытались обрабатывать древесину, чтобы победить жука и замедлить старение.

Потом нашлись умники, оценившие возможности специального оборудования «освежать» вид лубриканта и продавать под разным видом особо экономным автовладельцам. Однако это далеко не ключевые направления, в которых применяют отработанное моторное масло.

Основное — это отопление: многие печи на предприятиях и в цехах, особенно если речь идет о малом бизнесе, работают на таком печном топливе. И люди готовы за него платить, причем немало — до 23 000 руб. за куб. На этом и зарабатывают «охотники за отработкой». Посетив СТО и купив искомое, масло отстаивают, прогоняют через специальные отделители, которые должны собрать воду и примеси, после переливают в тару и продают, как доступное печное топливо.

Стоит дешево, горит хорошо, специальные печи, переваривающие отработку и отдающие тепло, изобретены очень давно: на рынке есть все вариации на любой кошелек — от кустарных до промышленных.

Решение в целом не слишком экологичное, конечно, но вполне актуальное с учетом реальной стоимости работы полученного материала по сравнению, скажем, с дизельным котлом. А уж «греть» цеха электричеством никому и в голову не придет — слишком накладно. Так что «отработка» в целом ряде случаев является чуть ли не лучшим вариантом из возможных.