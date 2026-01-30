Дешево и сердито: как очистить тормоза, смыть масло и прочую грязь в разы дешевле

Современного автомобилиста различными очистителями и прочей автохимией уже не удивишь: на полке в любом магазине найдут десятки вариантов на самый разный вкус. Правда, о кошельке подобного не скажешь: уж слишком быстро меняются в самую неприятную из сторон цифры на ценниках подобной продукции. Однако, у авторемонтников со стажем есть один лайфхак, которым пользуют на многих СТО, экономя десятки тысяч рублей в месяц на одних только очистителях тормозов. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Какой очиститель тормозной системы используют на СТО, исходя из его цены и эффективности

Любой автомобилист, хоть однажды затевавший нечто более технологичное, чем мойка и заправка ТС, знает: даже колодки поменять без специальных составов, позволяющих промыть и почистить узел, невозможно. К слову, о колодках: со временем препарат, именуемый «очиститель тормозов», начал применяться не только по прямому назначению.

Им смывают подтеки масла, промывают полости и резьбу, очищают различные поверхности и вообще в ремонте автомобиля используют повсеместно. Минимальная из найденных в сети стоимость флакончика — 246 рублей в розницу, 218 — оптом. Для себя — терпимо, для автосервиса — невероятно дорого. Впрочем, решение по снижению затрат по этой строке расходов уже давным-давно найдено. Давайте считать.

В одном флакончике из магазина — миллилитров 500. Встречаются и больше, но они и стоят дороже. Итого имеем 0,5 л состава за 246 рублей, или литр за 492 рубля. Недешево так-то для расходника, который минимум в одном экземпляре уйдет на каждую операцию по обслуживанию автомобиля.

Фото Bulkin Sergey/globallookpress.com

А чтобы корректно поменять, например, моторное масло, картер снизу и ту же пробку надо бы промыть. Тормоза — тем более. Как снизить издержки?

Правильный ответ — выбрать более привлекательное предложение или перестать платить за дорогую тару. Именно этот метод регулярно встречается на самых разных СТО.

В России достаточно широко представлена самая разная продукция нефтяной промышленности. Нас в данном случае интересует нефрас — это собирательное название продуктов нефтеперегонки, к которым относятся и бензин, и керосин, и уайт-спирит. Нефрас — продукт ректификации бензиновых фракций нефти и, внимание, последующей тонкой очистки. Он — универсальный растворитель и очиститель, позволяющий легко и оперативно устранить те самые подтеки масла или залежи «жмыха» от тормозных колодок.

Стоит нефрас 1400 рублей за 10 литров, то есть 70 рублей за пол-литра. А наносить его можно с помощью обычного садового пульверизатора, который «в базарный день» стоит 400 рублей на маркетплейсе. Месяц прослужит — 10 раз окупится. А в гараже, да без гонки и резких движений — и того дольше. Подсчитать итоговую арифметику процесса и сделать вывод несложно...