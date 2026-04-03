Игрища маркетологов: таинственная «тормозуха» DOT 6 или все-таки шестой Class

В последние годы в ассортименте тормозных жидкостей с привычной для российских водителей спецификацией DOT 4 появилось немало аналогов с индексом DOT 6. Многие автомобилисты считают, что под этим обозначением продвигаются продукты нового поколения. Насколько это соответствует действительности, разбирался портал «АвтоВзгляд».

Сразу внесем ясность: по утверждениям специалистов, работающих в сфере производства автомобильных технических жидкостей, официальной спецификации DOT 6 не существует. Это распространенное заблуждение возникло в среде автомобилистов из-за подмены понятий и неправильного толкования отдельных терминов и обозначений.

Чтобы предметнее разобраться в этом вопросе, стоит рассмотреть актуальные спецификации тормозных жидкостей. Отметим, что они исторически копируют национальную классификацию, внедренную департаментом транспорта США (сокращенно DOT).

Первая — DOT 3, — это продукт на основе гликоля. Температура кипения «сухой» (то есть свежей) жидкости должна быть не менее 205°C, а «увлажнённой» (после поглощения воды) не менее140°C. В настоящее время такую «тормозуху» используют в автомобилях старых поколений.

Вторая — DOT 4, — также на выпускается основе гликоля, но с добавлением борсодержащих соединений (боратов). Значения температур тут заметно выше: сухой кипение должно начинаться лишь при 230°C, увлажнённой — при 155°C и выше. Жидкость эта тоже гигроскопична, но лучше противостоит снижению температуры кипения. В настоящее время DOT 4 является стандартом для большинства современных автомобилей.

Дальнейшим развитием DOT 4 стала спецификация DOT 5.1, которую часто производят на основе борсодержащих сложных эфиров. Такая «тормозуха» имеет самые высокие температурные показатели среди гликолевых жидкостей.

У сухой кипение начинается от температуры 260°C, у увлажненной — от 180°C и выше. Продукт обладает очень низкой вязкостью даже при -40°C, что очень важно для современных ABS, ESP и систем регенеративного торможения. При этом DOT 5.1 полностью совместима с DOT 3 и DOT 4.

Спрашивается, а что же тогда называют DOT 6? Под этим неофициальным названием специалисты обычно подразумевают распространенную ныне спецификацию ISO 4925 Class 6. Причем это не американский DOT, а международный стандарт (International Organization for Standardization), который относительно недавно был принят в Европе.

Ключевой его характеристикой является сверхнизкая вязкость даже при очень низких температурах (<=750 мм²/с при -40°C). Это необходимо для корректной работы сложных электронных систем стабилизации (ESP), антиблокировочных систем (ABS) нового поколения и гибридных автомобилей с рекуперативным торможением.

По своим температурным показателям выпускаемые тормозные жидкости стандарта ISO 4925 Class 6 часто превосходят показатели американского DOT 5.1. В то же время, для визуального сопоставления с уже привычным американским стандартом на флаконах с «тормозухой» производители обычно указывают DOT 4 или DOT 5.1, сопровождая это дополнительным обозначением ISO 4925 Class 6.

Но чаще надпись для простоты восприятия пишут, например, DOT 4 Class 6. Впрочем, есть и такие фирмы, которые (вероятно, маркетинга ради) максимально сокращают эту запись, оставляя лишь три первых и один последний символ, то есть DOT 6.

Так как же быть, если обозначение тормозной жидкости вызывает у вас сомнения? Главное: при ее покупке никогда не ориентируйтесь на мифический DOT 6. Просто открывайте руководство по эксплуатации своего автомобиля и берите только ту жидкость, которую указал автопроизводитель (например, DOT 5.1 или, скажем, DOT 4 Class 6, и т. п).

Помните: для многих автомобилей выпуска после 2005-2010 года, особенно с системами ESP, требуется «тормозуха» с низкой вязкостью, соответствующая именно ISO 4925 Class 6. А потому всегда проверяйте наличие этой надписи на флаконе вместе с обозначением DOT.

Показательным примером здесь может служить тормозная жидкость Bremsflussigkeit SL6 DOT 4, выпускаемая по стандарту ISO 4925 Class 6 немецкой Liqui Moly. Продукт представляет собой синтетический маловязкий состав на основе гликольэтеров и эфиров борной кислоты, дополненный ингибиторами коррозии и антиоксидантами. Данная рецептура была специально разработана для обеспечения требуемого быстродействия тормозов современных автомобилей, а также для увеличения ресурса их гидравлических компонентов.