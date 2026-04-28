Дитя парадокса: на что обратить внимание при замене в авто антифриза стандарта G12+

Одним из ходовых автомобильных расходников, которые периодически приходится менять миллионам российских владельцев как новых, так и большинства подержанных машин, является антифриз стандарта G12+, разработанный европейскими химиками. В технических особенностях сервисных продуктов этой категории, а также их выбора и применения разбирался портал «АвтоВзгляд».

История создания автомобильных жидкостей серии G12+ ведет свой отсчет с конца 90-х годов прошлого века, когда на европейском рынке постпродажного автосервиса с антифризами сложилась парадоксальная ситуация. Суть ее в том, что современные на тот момент карбоксилатные охлаждающие жидкости G11 с низким содержанием силикатов начинали «конфликтовать» между собой при смешивании с долгоживущими гибридными составами класса G12.

При контакте двух разных пакетов присадок в расширительном бачке, а также в теплообменнике выпадал гель или рыхлый осадок. Что, безусловно, сильно сокращало ресурс практической работы указанных компонентов. Понятно, что автопроизводители быстро озаботились данной проблемой и поставили перед химиками довольно непростую задачу.

Надо было создать охлаждающую жидкость, которая бы обладала «пролонгированным действием» карбоксилатов (с точечной защитой от коррозии в очагах повреждения), которая, к тому же, не должна портить старые системы с медными паяными соединениями и латунными радиаторами. Результатом решения поставленной задачи и стал фирменный стандарт G12+ по классификации VW, которая де-факто стала мировой в последующие десятилетия.

От предшествующих серий антифризов (G11 и G12) составы стандарта G12+ отличает ряд важных эксплуатационных особенностей. Первый — иммунитет к жесткой воде.

Напомним, что любая классическая «карбоксилатка» (G12 и G12++) крайне критична к содержанию солей в воде. Поскольку при разбавлении концентрата дистиллятом низкого качества соли высаживаются в осадок, превращаясь в абразив.

Чтобы такого не происходило, в составе G12+ используется технология ингибиторов с так называемым буферным pH. Эти ингибиторы созданы на основе карбоновых кислот с добавлением небольшого количества силикатов.

Последние связывают ионы кальция и магния в «резиноподобные» соединения, которые безопасно фильтруются или остаются во взвеси, не царапая и не разрушая крыльчатку помпы. Тем самым G12+ в значительной мере нивелирует ошибки сервисменов, смешивающих его с посредственным дистиллятом.

Следующий момент касается защиты полимеров, что для современных моторов с пластиковыми патрубками критически важно. В частности, в составах G12+ внедрена технология селективной смазки эластомеров, которая поддерживает эластичность и резиновых трубок, и сальников помпы.

Еще один важный момент, отличающий G12+, это оптимальное формирование теплообмена между нагретыми зонами работающего двигателя. Как отмечают специалисты, температура кипения правильно изготовленного антифриза серии G12+ достигает 135-138°C при давлении в контуре 1.4 Атм. А это, напомним, на 2-3 градуса выше, чем у жидкостей предшествующего стандарта G12.

На нашем рынке в настоящее время антифризы серии G12+ массово представлены как импортными, так и отечественными продуктами различных брендов. Правда, как свидетельствуют результаты испытаний, в том числе проведенные с участием экспертов портала «АвтоВзгляда», в продаже нередко попадаются и некондиционные жидкости этой востребованной категории.

Поэтому специалисты рекомендуют приобретать составы G12+ только у проверенных производителей и поставщиков, обязательно проверяя при этом соответствие допуску VW TL 774 F. Так, например, среди жидкостей отечественного производства неплохо показал себя на практике антифриз RW-04 стандарта G12+, выпускаемый под брендом ReinWell.

Как следует их описания данного продукта, а также из результатов его тестирования, он по своим параметрам и свойствам полностью соответствует не только требованиям «ваговского» допуска VW TL 774 F, но и техническим нормативам ряда других ведущих мировых автопроизводителей. Достаточно сказать, что срок его службы в двигателе авто составляет почти 5 лет или 250 000 км пробега.