Ой, мороз-мороз: все проблемы самых популярных в России китайских автомобилей

Причем серьезные проблемы своим владельцам подкинули не только новички отечественного рынка, но и давно присутствующие у нас бренды. Иными словами, наши восточные партнеры в очередной раз продемонстрировали, что совершенно не заинтересованы в цивилизованном ведении бизнеса, обязанного, помимо прочего, учитывать все нюансы эксплуатации транспортных средств в конкретной стране.
Иными словами, главное для китайцев — просто продать как можно больше своих самобеглых колясок здесь и сейчас, а дальше — трава не расти. Что, на фоне уже хорошо известных серьезных проблем с наличием запчастей, отсутствием в автосервисах каталогов деталей и мануалов по ремонту-обслуживанию большинства моделей, может если не остановить, то все же заметно притормозить китайскую автоэкспансию в нашей необъятной.
То есть морозы, «подсветившие» многочисленные минусы машин из КНР, наверняка заставят значительную часть российских автолюбителей искать новые колеса в параллельном импорте, пока власти окончательно его не прикрыли. Но вернемся к ним — к морозам и к тому, как с ними не справились даже представители «большой китайской тройки».
Да, оставим пока за скобками те 19 новых китайских брендов, что вышли на наши просторы в минувшем году — Aito, BAIC, Forthing, Haima, Hongqi, Jetour, Jaecoo, Jetta, Kaiyi, Skywell, Livan, Lixiang, Ora, Rising, SWM, Tank, Venucia, Voyah, Wey, Wey, а посмотрим на «старожилов» — Chery, Geely, Haval и примкнувших к ним Changan, JAC и GAC.
Все эти бренды «порадовали» владельцев плохо работающими системами обогрева, «глючащими» мультимедийками, сомнительными АКБ, отваливающимися педалями и другими «болячками» разной степени сложности «излечения».
Впрочем, более подробно о зимних «хворях» китайских «пациентов» вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который можно найти здесь.