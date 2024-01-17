Ой, мороз-мороз: все проблемы самых популярных в России китайских автомобилей

Причем серьезные проблемы своим владельцам подкинули не только новички отечественного рынка, но и давно присутствующие у нас бренды. Иными словами, наши восточные партнеры в очередной раз продемонстрировали, что совершенно не заинтересованы в цивилизованном ведении бизнеса, обязанного, помимо прочего, учитывать все нюансы эксплуатации транспортных средств в конкретной стране.

Иными словами, главное для китайцев — просто продать как можно больше своих самобеглых колясок здесь и сейчас, а дальше — трава не расти. Что, на фоне уже хорошо известных серьезных проблем с наличием запчастей, отсутствием в автосервисах каталогов деталей и мануалов по ремонту-обслуживанию большинства моделей, может если не остановить, то все же заметно притормозить китайскую автоэкспансию в нашей необъятной.

То есть морозы, «подсветившие» многочисленные минусы машин из КНР, наверняка заставят значительную часть российских автолюбителей искать новые колеса в параллельном импорте, пока власти окончательно его не прикрыли. Но вернемся к ним — к морозам и к тому, как с ними не справились даже представители «большой китайской тройки».