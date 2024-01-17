Ой, мороз-мороз: все проблемы самых популярных в России китайских автомобилей

Фото globallookpress.com
Уверенно шагающий по российским просторам китайский автопром настолько поверил в себя, что останавливаться на достигнутом не собирается, приготовив для нас в 2024-ом кучу премьер. И то сказать — наша страна обеспечила «поднебесным» автостроителям почти половину его экспорта, «съев» в прошлом году 800 000 азиатских поделок. Именно поделок, поскольку нынешняя зима во весь рост показала, что на самом деле представляют собой транспортные средства из КНР.
Портал «АвтоВзгляд»

Причем серьезные проблемы своим владельцам подкинули не только новички отечественного рынка, но и давно присутствующие у нас бренды. Иными словами, наши восточные партнеры в очередной раз продемонстрировали, что совершенно не заинтересованы в цивилизованном ведении бизнеса, обязанного, помимо прочего, учитывать все нюансы эксплуатации транспортных средств в конкретной стране.

Иными словами, главное для китайцев — просто продать как можно больше своих самобеглых колясок здесь и сейчас, а дальше — трава не расти. Что, на фоне уже хорошо известных серьезных проблем с наличием запчастей, отсутствием в автосервисах каталогов деталей и мануалов по ремонту-обслуживанию большинства моделей, может если не остановить, то все же заметно притормозить китайскую автоэкспансию в нашей необъятной.

То есть морозы, «подсветившие» многочисленные минусы машин из КНР, наверняка заставят значительную часть российских автолюбителей искать новые колеса в параллельном импорте, пока власти окончательно его не прикрыли. Но вернемся к ним — к морозам и к тому, как с ними не справились даже представители «большой китайской тройки».

Да, оставим пока за скобками те 19 новых китайских брендов, что вышли на наши просторы в минувшем году — Aito, BAIC, Forthing, Haima, Hongqi, Jetour, Jaecoo, Jetta, Kaiyi, Skywell, Livan, Lixiang, Ora, Rising, SWM, Tank, Venucia, Voyah, Wey, Wey, а посмотрим на «старожилов» — Chery, Geely, Haval и примкнувших к ним Changan, JAC и GAC.

Все эти бренды «порадовали» владельцев плохо работающими системами обогрева, «глючащими» мультимедийками, сомнительными АКБ, отваливающимися педалями и другими «болячками» разной степени сложности «излечения».

Впрочем, более подробно о зимних «хворях» китайских «пациентов» вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который можно найти здесь.

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17 января 2024
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