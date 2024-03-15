Почему официалы отказываются чинить машины, ввезенные параллельным импортом

Великое множество китайских автомобилей в России стало символом новой эпохи. Отныне новый кроссовер или премиальный внедорожник в трех случаях из четырех – родом из Поднебесной. О времена, о нравы. Но купить машину недостаточно, ее ведь надо еще и обслужить, а иногда и отремонтировать. И вот здесь уже не все так блестит и мигает, как в демонстрационном зале дилерского центра. Подробности – на портале «АвтоВзгляд».

Фантастический спрос на китайские ТС стоял и стоит «на трех слонах»: истерика, отсутствие альтернатив и привычка. Сметая на своем пути все и вся в 2022 и 2023 году, российские пользователи особо не выбирали: дают – бери. Ни торга, ни подготовки, ни взвешенного решения. Чаще всего покупали то, на что хватает денег: рубль же обесценится, будем стены на даче обклеивать этими бумажками. Но истерика – понятие временное, поскольку не может длится вечно.

В конце 2023 – начале 2024 она прошла. Иссякла сама собой. Альтернатив, несмотря на все попытки купцов «параллельного импорта», больше не стало. Скорее, даже сократилось число предложений относительно 2022 года – возить уже не выгодно. Продолжают только те, кто занимается китайским же рынком, но везет параллельно существующему дистрибьютору. А вот на привычке стоит остановиться подробнее.

Дело в том, что российский покупатель уже привык: покупая «иномарку», мы автоматом получали и гарантийные обязательства, и сервис, и запчасти, и многое другое. Бонусом – уверенность в завтрашнем дне, высокая остаточную стоимость и осознание, что 3-5 лет вопрос ремонта, большого и дорого, перед нами не встанет.

Фото портала АвтоВзгляд.

Ежели что – за несколько дней дилер справится. По КАСКО. Да еще и подменную машину даст. Для «китайцев» эта схема не актуальна. Особенно, если машину привезли новой, но не через официального представителя марки.

Во-первых, мастера из ниоткуда не берутся. Уже первое знакомство с машинами из КНР показало, что там регулярно встречаются решения, с точки зрения сервисмена «по японцам» или «по европейцам» непонятные: иначе устроено, по-другому спроектировано, принципиально не так собрано. А мануалов ремонтных нет – это задача на годы, из рукава не достанешь.

Далее идет свистопляска с запчастями: конечно, за пару лет склады построили и наполнили как представительства, так и дилеры. Однако до сих пор нет каталогов, а те, что есть – неполные. В них просто не хватает деталей, артикулов и всего остального. Мол, подбирайте сами, да? Хотите, чтобы в вашем новом автомобиле за 3-4-5 «лямов» пистоны от «девятки» стояли? Готовы к подкрылкам от «Москвича», немного подрезанным и саморезами притянутым? Нет решеточки или кронштейна – ничего страшного, на 3D-принтере напечатаем или из проволоки согнем!

Фото портала АвтоВзгляд.

Отдельно стоит сказать о параллельном импорте. Даже дистрибьюторы не скрывают, что рекомендовали своим дилерам не брать такие машины на обслуживание – только кузовной ремонт. Причина – в электронике. Никто не может дать гарантии, что приехавший на свое первое ТО автомобиль не превратиться в «кирпич», когда к нему подключат компьютер и начнут заливать новую прошивку. А ее надо менять регулярно – так устроен современный и высокотехнологичный автомобиль.

Результатом такого ремонта может стать судебное разбирательство, траты и головные боли, несоизмеримые с прибылью от проведенной работы. Так что дилер с высокой долей вероятности просто откажется. И поедем мы со своим новеньким кроссовером в гаражи, где механик будет отверткой отрывать драгоценные пистоны в надежде добраться до сливной горловины, а так же учиться, учиться и еще раз учиться ремонтировать новомодные машины именно на вашем автомобиле. Не самая привлекательная перспектива, согласитесь?