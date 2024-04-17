Ненадежный «китай»: почему быстро выходят из строя трансмиссии машин из КНР

Минувшая зима выявила очень многие недостатки, свойственные практически любому китайскому автомобилю, эксплуатирующемуся в России. Не стали исключением и трансмиссии «поднебесных» авто, которые «летят» чуть ли не сразу после покупки машины. Причем вне зависимости от времени года. Почему это происходит, порталу «АвтоВзгляд» в эксклюзивном интервью рассказал руководитель «Московского центра автоматических трансмиссий» Сергей АНТОНОВ .

— Сергей, давайте сразу расстроим владельцев уже многочисленных транспортных средств made inChina. «Китайцы» уже поехали на ремонт трансмиссий?

— Да, их очень много стало.

— А пробеги большие?

— Есть и с 20 000 км на одометре, есть и с 40 000 км.

— То есть, тлько обкатку прошли и сразу на восстановление коробки передач?

— Ну это же Китай, что вы хотите.

— Китай или российский водитель?

— Именно китайский рынок. Раньше ведь как было? Немецкий производитель (например, ZF) занимается только трансмиссиями, все его инженеры работают исключительно над вопросами улучшения качества и надежности коробок передач. В КНР все иначе: там больше ста компаний, выпускающих автомобили, большинство из которых мы даже не знаем. И зачастую они сами для себя изготавливают узлы и агрегаты. Хотя встречаются, скажем, и «тойотовские» коробки.

Фото портала АвтоВзгляд.

— Дайте совет читателю: как заставить китайский автомобиль проездить дольше?

— Первым делом — регулярно делать диагностику. Второе — научиться на этих машинах ездить правильно, не рвать их и не перегружать — они такой эксплуатации долго не выдерживают. И, конечно, менять трансмиссионное масло регулярно, не реже чем в интервале 20 000 — 30 000 км. У специалистов так же есть разные пакеты присадок — их можно добавлять отдельно. Лишними не будут.

— И если уж мы заговорили о трансмиссионных жидкостях, то скажите: к вам когда-нибудь приезжали автомобили, в которые были залиты неправильные, некорректные масла?

— Да каждый день такие приезжают! Народ покупает масло подешевле, в котором почти нет присадок. Такая «трансмиссионка» стоит намного дешевле, но и толку от нее куда меньше, и срок службы короче. А потом начнется ускоренный износ. Еще пытается обойтись универсальным маслом, где нет специальных составов, прописанных заводом-изготовителем ТС. Например, в АКП есть бронзовые элементы, которые окисляются, если в масле нет специальной добавки.

— Я правильно понимаю, что такие масла сокращают срок службы трансмиссии?

Фото globallookpress.com

— Однозначно! Мы иногда вскрываем коробку, а многие детали уже окислились. Даже ржавчина появилась, хотя вроде как в масле все работало. Смазка — это очень важный элемент, который и колебания гасит, и снижает трение, и противостоит коррозии. Если вы будете заливать не тот лубрикант, соленоиды начнут некорректно работать. Программа иначе будет работать. Весь «организм» автоматической трансмиссии пойдет «в разнос».

— На ваш профессиональный взгляд: в сторону какого автомобиля сейчас стоит смотреть, чтобы не знать бед с АКП?

— Немецкие и японские коробки переключения передач как делались, так и продолжают делаться качественно. Китайские, сколько мы с ними не сталкивались, всегда доставляют много проблем. Но любая коробка, какой бы надежной она ни была, нуждается в качественном обслуживании правильными запчастями. Тогда она и проживет долго, и проблем доставлять не будет.