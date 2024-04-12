Хотели как лучше: тест-драйв «обрусевшего китайца» Sollers Atlant

На замену покинувшему нас надолго, если не навсегда, Ford Transit, прибыл новый-старый JAC, издалека и с плохим зрением напоминающий Mercedes Sprinter. Конкурент «Газели», предположит эксперт с дивана, но это не совсем точно. Второе пришествие фургона, да еще и в столь сложные для рынка времена, должно было навеять оптимизм и здоровый соревновательный процесс между предприятиями, вытекающий в хорошие предложения для покупателя. Но что-то пошло не так. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

JAC был в Таганроге, JAC прописался Москве, JAC пришел в Елабугу. Упрощенная сертификация, позволяющая сделать не один шаг в сторону от «Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств», позволила с невероятной оперативностью локализовать в России целый ряд новых моделей китайского производителя, заходившего в наши широты несчетное число раз.

Вот и JAC Sunray, волей случая, политики и экономики, стал Sollers Atlant. Со стороны логики, больше машин — это больше выбора, лучше предложение и суровей конкуренция, что всегда сказывается лучшим образом на конечной цене. Но, как оказалось, классика экономической теории актуальна не всегда.

Во-первых, Atlant — не первое явление JAC Sunray многострадальному русскому народу: еще пять лет назад «вкусить запретного плода» решились в Белоруссии, явив первую локализацию «китайца» под именем МАЗ 365. Эксперимент вряд ли можно назвать успешным, поскольку фургоны дороги не заполонили, да и не всем довелось хоть раз в жизни увидеть «белорусский фургон» живьем. Первый звоночек.

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Второй — настоящая дата рождения модели: JAC Sunray впервые увидел свет в 2010 году. Называя вещи своими именами, пятнадцатилетний почти автомобиль — сомнительная перспектива даже для непривередливого отечественного автомобилиста. А добавив сюда цену в три миллиона рублей — не спасет и двухлетняя гарантия без ограничения пробега.

Но это все теория, скажете, и будете абсолютно правы: быть может, конструкция и архитектура «китайца» настолько удачная, что ее, словно «Буханку», можно не подвергать изменениям десятилетиями. Может, штатное оснащение впечатлит, все же китайцы — мастера опций. Может, с близкого расстояния получится разглядеть те достоинства, что склонили чашу весов в пользу JAC? Узнать подробности и составить своем мнение можно единственным путем — опытным.

Причем пойдем самой окольной из всех возможных троп — машину возьмем не в парке представительства Sollers, а в автосалоне. Чтобы наверняка познакомиться именно с тем автомобилем, в том состоянии и оснащении, который получит покупатель. Без каких-либо доработок и улучшений.

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У дилера мы, естественно, получили новый автомобиль с пробегом около 60 км. Так что любопытные аспекты стойкости «татарского китайца» к российской эксплуатации придется оставить «на потом». Зато вкусим новинку в полном смысле слова и на собственном опыте испытаем эмоции водителя, еще не отвыкшего от Ford Transit и FIAT Ducato.

Видит Бог, не представляю себе коммерческую организацию, выбирающую фургон в свой парк по внешнему виду, глазами. Однако Atlant, а нам достался самый маленький фургон — вполне аккуратный и лаконичный, хотя визуально уже устаревший. Но не велика беда: нам возить, «а не шашечки»: фары светят, бампера не крашенные, кузов «облит» без подтеков. Даже светодиодная полоска ДХО, намекающая на современность транспортного средства, имеется.

Впрочем, это единственные позитивные кузовные моменты: наляпанный повсеместно герметик, размазанный как будто пальцем, странная, невообразимая кривизна выштамповок и низкого качества подгонка деталей с гигантскими щелями — увы, это про новый российский Sollers Atlant. Кажется, что перед нами «предпродакшн», который вышел с конвейера в рамках настроек и обкаток оного. Однако нет — это товарная машина. Кто скажет, что у исторически отечественных брендов низкий уровень сборки — кидайте камень смело. Можно два. У нас так машины уже давным-давно не собирают.

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Забираясь в салон, вопросов возникает куда больше: водитель в машине будет буквально жить, ему требуется несметное количество бардачков и подстаканников, полок для вещей и документов, скрытых ниш и прочего. В любом коммерческом автомобиле, будь то «Газель» или импортный вариант, найдете подобного рода мест хранения множество.

В «Атланте» же есть только странное, ничем не прикрытое отверстие в центре панели, а так же несколько крошечных углублений, куда не влезает ни один современный мобильный телефон. Сравнивая с той же «Газелью», уж не говоря про новый «Соболь», пузырь удивления надувается с нечеловеческой скоростью. Впрочем, не будем забывать: перед нами реальный объект разработки 2010 года. Что вы хотели?

Второе важное и весьма обидное недоразумение — сиденья: они короткие, довольно жесткие и с малым количеством настроек. Водительское не подрессорено. Сделать капитанское место удобным так и не удалось, а ведь современный шофер комтранса — не раб, у него неплохая зарплата и, вероятнее всего, приличный собственный автомобиль. Как он оценит такое рабочее место? Соседи по потоку, выглядывающие из старых «Фордов» и новых «Газелей», смотрят с грустным пониманием и поддержкой: видимо, уже полюбопытствовали и остались «при своих».

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Под третьим пунктом — весьма странное оснащение. Если точнее — кондиционер есть, а вот подогревов — нет: ни у руля, ни у сидений. И уж тем более отсутствует предпусковой подогреватель, который есть у любой дизельной «Газели» с завода. А ведь у нас зима, которая весьма строга к обладателям автомобилей на «тяжелом топливе», что способны прогреться только в движении, под нагрузкой. Да, купленная лицензия подразумевает доработки, но прямо сейчас эта почетная обязанность ложится на покупателя. Привет, коврик «Емеля», работающий от прикуривателя, давно не виделись!

Несмотря на крошечный пробег, кое-где уже поскрипывает пластик: неназойливо так, тоненько. Новый, не притерся еще! Классическое решение — включить магнитолу громче: в девяностых такой, с позволения сказать, мультимедией могли похвастаться бюджетные «японцы», а в начале двухтысячных — Getz и Accent.

В миру фраза «китайская магнитола» трактуется однозначно — это гигантский дисплей на операционной системе Android, позволяющий установить любое приложение, играть, смотреть видео, а также включать навигатор и телевизор одновременно. «Атланту» же не повезло: нечто непритязательное и кнопочное, которое еще и откровенно плохо звучит.

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Паразитный шум — главный, пожалуй, бич Sollers Atlant: полное отсутствие шумоизоляции, множество трансмиссионных звуков и даже шелест шин, уже летних по случаю ранней весны, давят на голову и не позволяют даже поболтать в движении. Про разговор по телефону на «громкой связи» можно забыть — слушатель все равно ничего не услышит.

И перекрыть этот неприятный, крайне досаждающий аспект не способен даже бодрый мотор: самый маленький Атлант можно купить не только с 1,9-литровым турбодизем JAC мощностью 139 л.с. и крутящим моментом в 285 Нм, но и с 2,8-литровым, выдающим 149 сил и 355 Нм момента. У нас — второй вариант, так что едет фургон амбициозно и дерзко, особенно — при пустом кузове. Немного странно себя ведет только коробка передач — стартовать всегда приходится со второй, поскольку первая не втыкается без хруста. Профессионалы, это как-нибудь лечится?

Несмотря на 14 лет бытия и вторую реинкарнацию в рамках Таможенного союза, Sollers Atlant — машина крайне сырая, нуждающаяся в доработке даже на первый взгляд. Очень любопытно было бы взглянуть на автомобиль с пробегом, но есть стойкое ощущение, что там разочарований будет еще больше.