Большинство российских автовладельцев не проводит техобслуживание в автосервисах

Похоже, напряженная экономическая ситуация в стране вынуждает граждан экономить не только на путешествиях и прочих удовольствиях, но и на таких необходимых процедурах, как техническое обслуживание автомобиля. Больше половины моторизованных россиян не ездит в автосервисы на ТО — очевидно, делают все сами или же «забивают» на инспекции.

Опубликованы результаты совместного исследования сервисов «Сравни» и «Делимобиль». Из всех пользователей, принявших участие в опросе, аж 54% респондентов признались, что не проходили профилактический осмотр на СТО в этом году. А в автосервисы обращались только тогда, когда автомобилю уже нужен был ремонт.

Из тех, кто доверяет регламентное техобслуживание машины профессионалам, большинство (20%) тратит на профилактику до 20 000 рублей в год. Чуть меньше — а именно 13% респондентов — платят в кассу автосервисов от 20 до 50 тысяч, 8% — более 100 тысяч, 5% — от 50 до 100 тысяч «деревянных».

Впрочем, россияне стремятся сэкономить не только на ТО, но и на обязательном страховании, благо что пока такая возможность есть. Почти половине опрошенных (49%) «автогражданка» обходится в 5-10 тысяч рублей в год. Меньше трети (28%) тратят не более 5000, еще 11% — 10-20 тысяч.