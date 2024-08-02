Больное сердце: эксперты назвали китайские моторы крайне ненадежными

Многие обладатели подержанных корейских и особенно японских автомобилей внезапно обнаружили оптимальное на первый взгляд решение сложной и дорогостоящей проблемы. Вместо переборки изношенного двигателя, которая давно уже стоит целое состояние, можно за куда меньшую сумму купить совершенно новый китайский аналог. Идеально? Как показывает практика — нет.

Новая машина сегодня — недоступная роскошь для абсолютного большинства россиян. Цены растут, и даже отечественные «бюджетные» модели перестали быть таковыми. Отсюда и внушительный средний возраст автомобиля в стране — 15 лет. А за такой срок свой ресурс выхаживают все основные узлы и агрегаты, в том числе и самый дорогой — двигатель.

Большинство транспортных средств страдает «масложором», нуждаясь в переборке в той или иной степени. А владельцы ищут возможность произвести затратную и сложную операцию с наименьшими вложениями: цены на запчасти столь велики, что итоговая стоимость почти всегда превышает шестизначную отметку. Но вдруг, еще в 2023 году, появилось новое, ранее неизведанное и на первый взгляд очень привлекательное решение.

На досках объявлений и маркетплейсах начали предлагать абсолютно новые ДВС на многие популярные старые модели машин. Движки до сих пор производятся в Китае, но подходят без доработок и во многом повторяют агрегаты японских и корейских марок начала 2000-х. Инсталляция тоже проблем не вызывает — новый узел встает на место старого «болт в болт». Но ключевой момент — цена: такой движок попросит за себя вдвое меньше, чем переборка старого. А новый мотор — это новый мотор. Вернее, мы все так думали раньше.

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Увы, чуда не произошло: поставляемые в Россию китайские моторы проверку отечественной эксплуатацией не прошли, о чем порталу «АвтоВзгляд» рассказал Максим Затимов, технический специалист сервиса «Хонда Ровер Мини на Профсоюзной». Как оказалось, силовые агрегаты из Поднебесной альтернативой восстановления уже имеющегося двигателя быть не могут. И вот почему.

— Наслышаны об этой истории непосредственно от мотористов, которые профильно занимаются только двигателями. Такие агрегаты сейчас массово завозят из ОАЭ через Белоруссию. Продаются они неким уникальным образом фактически без гарантии — в лучшем случае на «первый пуск». Завелся после установки — свободен. Мотор крайне низкого качества, сыромятина, которая вообще не ходит. Прогорают поршни, причем иногда уже на первых 20 000 км. Ломаются поршневые кольца, проворачиваются вкладыши, клапаны лучше сразу заменить. Одним словом, качество отвратительное, — говорит наш собеседник.

Оказавшись тет-а-тет с необходимостью ремонта ДВС, нужно быть честным перед самим собой: это дорогая операция, которую следует выполнять качественными запчастями и у проверенного, опытного мастера. Экономия, попытка найти «волшебную таблетку» — читай, собрать двигатель из подержанных деталей или купить китайского/арабского «кота в мешке — обернется лишь дополнительными тратами, компенсировать которые не получится.