Автоэксперты прогнозируют резкий рост цен на техобслуживание машин в 2025 году

О том, насколько подорожал не только ремонт, но и простое (даже плановое) обслуживание автомобилей в уходящем году, большинство отечественных автовладельцев, судя по их обращениям в редакцию портала «АвтоВзгляд», очень даже почувствовало на собственном кармане. Да и не мудрено, ведь даже более объективные экспертные данные свидетельствуют, что и услуги СТО, и собственно запчасти-расходники поднялись в цене минимум на 10, а максимум почти на 40 процентов по сравнению с 2023-ем. И что самое печальное: в наступающем году содержание машины станет еще дороже. Причем — значительно дороже!

Так, аналитики федеральной сети автосервисов Caready утверждают, что с начала уходящего года стоимость техобслуживание машин в РФ выросла не менее, чем на 30%. При этом их прогноз на 2025-ый не утешителен: прайсы на СТО вырастут на те же 30 процентов. Вот, как комментирует ситуацию директор сети автосервисов Caready Михаил Маковей:

— В следующем году мы прогнозируем увеличение стоимости обслуживания транспортных средств на 25-30% к текущим расценкам. Повышение будет связано с ростом себестоимости запчастей, изменением в налоговом законодательстве, сохранением уровня ключевой ставки или ее повышением, вероятным внедрением системы «Честный знак». Так же на ценовую политику автосервисов влияет острая нехватка квалифицированного персонала. В связи с этим крупные игроки рынка серьезно вкладываются в обучение персонала «с нуля», более широкому внедрению автоматизации в процессах и, разумеется, существенному повышению зарплат опытным мастерам. Стоит также учитывать повышение стоимости аренды площадей...

Однако, по словам нашего эксперта, автовладельцы все же смогут очень прилично сэкономить на ремонте своих «ласточек». Дело в том, что все чаще автосервисы предлагают своим клиентам использовать при ремонте бывшие в употреблении запчасти, включая и силовые агрегаты в сборе, и даже трансмиссии, предоставляя на эти узлы определенную, пусть и не очень длительную, гарантию.

Кроме того, говорит г-н Маковей, «сервисы начнут более активно предлагать услуги восстановления некоторых узлов (блоков ABS, гидроблоков, подушек безопасности, блоков управления и т.д.) вместо их замены». Разумеется, на выполненные работы так же дается гарантия. Заметим, что, соглашаясь на подобные процедуры, речь в ряде случаев идет о сохраненных в семейном бюджете сотнях тысяч рублей.

Да и, честно говоря, подобные варианты сегодня — чуть ли ни единственная альтернатива для очень многих россиян не превратиться в пешеходов. Ведь прайсы на новые ТС улетели в космос (средневзвешенная цена новой легковушки — более трех «лямов»), вернув автомобили в статус роскоши, а не средства передвижения. И это, судя по наплыву клиентов в СТО, поняли почти все автолюбители, не имеющие возможности поменять «колеса», но всерьез озаботившиеся «здоровьем» и «долгожительством» имеющихся...