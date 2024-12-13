Новые запчасти вместо новой машины: России грозит дефицит запчастей

Большинству моторизованных россиян, привыкших менять свои транспортные средства раз в три-четыре года, от этой «вредной» привычки пришлось отказаться — весьма дорогое это по нынешним временам удовольствие. Впрочем, и поддержание имеющихся «колес» в хорошем состоянии сегодня дело затратное, но тут, как говорится, деваться некуда, если не хочется превращаться в пешехода. Однако беда в том, что, похоже, в ближайшем будущем и эта статья расходов может стать для многих наших соотечественников неподъемной.

Ремонт авто в России в сентябре-ноябре 2024-го обходился уже на 26% дороже, чем годом ранее, но отечественных автовладельцев это явно не смутило. Наоборот: на фоне роста цен на новые машины люди предпочли «инвестировать» в уже имеющиеся у них во владении, на что явно указывают и увеличение сроков эксплуатации ТС, и сокращение пробега за год. То есть услуги автосервисов подорожали, но это все равно не сдерживает массовое стремление людей сберечь своих «стальных коней».

При этом возникают закономерные вопросы. Чего следует ждать в дальнейшем, учитывая, что ситуация на авторынке явно далека от улучшения, и новые машины за редким исключением только дорожают? Впереди, помимо прочего, еще одно повышение ставок утильсбора. Это вполне может означать, что в январе расценки на услуги сервисов и запчасти снова вырастут, тогда как спрос на них вряд ли снизится. Грозят ли нам долгие очереди в СТО, ажиотаж вокруг запчастей и их нехватка?

— В условиях растущих цен и снижения общей покупательской способности потребители действительно все больше внимания фокусируют на автомобилях с пробегом, — соглашается руководитель отдела обучения бренда Avtopribor Артем Березин. — Заметно меняется подход к владению автомобилем, что формирует новые тенденции на рынке. Но в отличие от предыдущих кризисов, люди стали более рационально подходить и к покупке машины, и к вопросу владения ею. Больше предпочитают тратить деньги на ремонт имеющегося ТС вместо того, чтобы покупать новое, пусть и с отложенным сроком приобретения. Только при неизбежности дорогостоящих ремонтов, делающих авто убыточным, владелец начинает склоняться к решению о замене машины на более свежую (но все равно не новую).

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Одновременно заметны изменения цен на услуги автосервисов. При этом первопричина этого не в аппетитах СТО, сколько в зависимости поставщиков от курса валют: сегодня основная доля запчастей на нашем рынке — это импорт. Поставки с российских предприятий ослабляют зависимость от зарубежья и позволяют снизить цены за счет сокращения логистических издержек, но обеспечивают лишь отечественный автопарк и некоторые «народные» иномарки, которые ранее собирались в России. И предпосылок для удешевления запчастей в России сейчас нет. А при дальнейшем ослаблении рубля импортируемые детали продолжат дорожать, — уверен эксперт.

— Кроме того, наблюдается устойчивая тенденция к повышению стоимости нормо-часа в автосервисах, что обусловлено ростом затрат на оплату труда и другие производственные расходы. Мы наблюдаем такой рост с начала 2024 года, в разных регионах эта доля отличается, но на ноябрь составляет не менее 15% по отношению к началу года в среднем по рынку, — комментирует Березин. — Говоря о перспективах на 2025 год, я бы отметил, что цены на услуги также будут повышаться, но не в пике, а плавно, из расчета 100-150 рублей к действующему нормо/часу каждый квартал, что в итоге покажет рост от 15 до 20% к концу года.

На стоимость авторемонта в 2025-м действительно будет серьезно влиять удорожание запчастей, соглашается вице-президент компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов. В зависимости от сценария изменения курса валют и давления санкционных ограничений, в следующем году цены могут вырасти на 15-35%, считает он. При этом в 2024 году наблюдается существенное увеличение сроков поставок деталей, что также влияет на цены. При этом положительных сдвигов в ассортименте запчастей незаметно.

С учетом всех перечисленных факторов, цены на вторичном авторынке в течение 2025 года также будут расти, прогнозирует Березин. Повышение, по его оценке, уже назревает и начнется с небольшим «лагом» после очередного увеличения коэффициентов утильсбора 1 января и будет зависеть от состояния рынка новых автомобилей.

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Заметим: закономерное устаревание отечественного автопарка, неизбежное в нынешней ситуации и обусловленное и денежно-кредитным фактором, и санкционным давлением, уже привело к острой нехватке оригинальных запчастей на имеющиеся в собственности россиян иномарки и ажиотажу вокруг комплектующих.

Да и очереди в автосервисах почти всех уровней, включая «народные гаражи», за пару лет заметно выросли. И если эта ситуация в ближайший год не изменится, то в дополнение к острому кризису на рынке новых авто страна получит еще и кризис с обеспечением автопарка запчастями.