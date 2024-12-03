Вторичный рынок легковых авто в России играет особую роль, которую тем сложнее не замечать, чем дороже автокредиты, выше утильсбор и ниже курс национальной валюты. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, можно ли сегодня найти на «вторичке» подержанные машины популярных моделей по ценам, позволяющим получить сносное ТС и при этом заметно сэкономить.

На специализированных площадках по продаже авто с пробегом полно предложений «ржавых ведер с болтами» по 100-150 тыс. рублей с непременным сакральным уточнением «не требует ремонта». Портал «АвтоВзгляд», не вдаваясь в рассуждения об искрометном чувстве юмора авторов таких объявлений, решил разобраться, по каким ценам сегодня можно найти популярные в России подержанные бэушки. А найдя подходящие по определенным критериям варианты — попытаться понять, каких примерно вложений они потребуют, когда окажутся в заботливых руках нового хозяина.

Поскольку вторичный рынок в нашей необъятной стране сопоставим с ней по масштабам, то идея изучать предложения буквально всех моделей авто, мало-мальски пользующихся спросом на рынке, выглядела заведомо сомнительной. Поэтому выбор пал на несколько моделей, входящих, согласно недавним исследованиям, в перечень самых востребованных.

Если задаться целью и поискать на просторах рунета актуальные предложения популярных подержанных легковушек по самым щадящим ценам, то в случае, например, с «народной» LADA Granta можно найти десятки экземпляров 2012-2014 г.в. с пробегом до 370 тыс. км. по ценам в диапазоне 130-300 тыс. руб. (с бензиновыми движками на 82 и 87 л.с.).

Фото globallookpress.com

Но что интересно: буквально с такими же параметрами на тех же площадках отыщется сопоставимое количество «Грант», но предлагаемых уже почему-то по 310-700 тыс. руб. Понятно, что две машины одной модели с одинаковыми характеристиками, выпущенные в один и тот же год, даже если у них одинаковый пробег, могли эксплуатироваться и обслуживаться совсем по-разному.

Например, не исключено, что нынешний владелец незадолго до решения о продаже полностью заменил все гниющие элементы кузова (вместо того, чтобы просто замаскировать «рыжики», выполнив некоторые «косметические» процедуры). Но будем реалистами: это крайне маловероятно. Тем более что при нынешних расценках на полную замену всех кузовных компонентов даже на «Гранта» может не хватить и 400 тыс. руб. Так откуда такой разброс по ценам? «И, если не видно разницы, зачем платить больше?» — невольно приходит на ум. К тому же, не факт, что кузов «Гранты», выставленной за 300 тыс. руб., потребует полного обновления.

Механическая коробка у «Грант» 2012-2014 г.в. — не самый дорогостоящий компонент, к тому же зачастую можно обойтись его переборкой. Совсем другое дело — двигатель. Теоретический ресурс 87-сильного мотора — 150 тыс. км, и если есть понимание, что пора движок менять, это обойдется примерно в 150 тыс. руб. (впрочем, возможность решить проблему переборкой в случае с мотором сократит цену вопроса в разы).

Также следует помнить, что купить новую «Гранту» за 700 тыс. руб. не получится: таких предложений на самом деле нет, чтобы там ни обещали в рекламе. Новая машина этой модели обойдется заметно дороже (как минимум 800 тыс. руб., даже если сдать старую в трейд-ин и оформить займ). А вкладывать в нее по мере эксплуатации тоже придется. Так что всерьез рассматривать возможность покупки Granta за 300 тыс. руб. все же стоит: даже при дополнительных затратах в 200-300 тыс. руб. у покупателя есть шанс сэкономить 200-300 тыс. или даже больше, чем если он выберет новое авто.

Фото globallookpress.com

Если же обратиться к полюбившимся россиянам в прежние годы иномаркам, то внимания, несомненно, заслуживают Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. Причем сразу следует заметить: многие из указанных выше нюансов, касающихся «народной» Granta, в той или иной мере применимы также и к этим моделям.

В Сети есть десятки предложений Hyundai Solaris с моторами 107 л.с. (1,4 л) и 123 л.с. (1,6 л) на механике, 2012-2014 г.в., с пробегом 25-590 тыс. км по ценам в диапазоне 410-500 тыс. руб. Но как и в случае «Грантой», на тех же самых площадках можно найти «Солярисы» с абсолютно такими же параметрами, но предлагаемые уже по 500 тыс.-1,1 млн. руб.

Учитывая, что и «кореец» за миллион может потребовать замены отдельных элементов кузова, переборки или полной замены двигателя (не говоря уже о прочих «расходниках», которые, к тому же, вполне вероятно, придется закупить за рубежом), то вполне разумно попробовать выбрать экземпляр среди вариантов, позволяющих сэкономить 500-600 тыс. в момент приобретения авто.

Похожая ситуация — с детищем «Фольксвагена». Среди десятков предложений о продаже Polo 2012-2014 г.в. с пробегом 150-410 тыс. км (МКП, бензин, 1,6 л, 105 л.с.) найдется немало вариантов по ценам в пределах 380-500 тыс. Но одновременно своих покупателей ждет еще больше машин этой модели с теми же параметрами, предлагаемых за 500 тыс.-1,2 млн.

Фото globallookpress.com

Как и в случае с предыдущими двумя моделями, сходу выявить очевидные преимущества этих экземпляров перед их «сверхдешевыми» аналогами не представляется возможным.

Но если проведен тщательный анализ видавшего виды Polo, который все же не выявил недостатков, способных увеличить цену вопроса вдвое, то есть смысл рассмотреть такой вариант, ведь он позволит сэкономить в момент покупки 300-400 тыс. руб.

В любом случае, делать окончательный вывод об изъянах и недостатках любого авто, конечно, стоит с помощью специализированных информационных ресурсов и осмотра на СТО. Но следует учитывать, что далеко не все выявленные проблемы могут потребовать сиюминутного решения.

Если, к примеру, становится очевидно, что на приобретенной за 300 тыс. руб. LADA Granta придется поменять двигатель и некоторые элементы кузова, что вполне может «встать» в дополнительные 300-400 тыс. руб., то отдельные процедуры, вполне вероятно, будет уместно «растянуть» по времени, чтобы не надрывать свой бюджет и не влезать лишний раз в кредитную «кабалу». Этот же прием вполне применим в случае с Hyundai Solaris, VW Polo и любым другим авто, приобретенным на «вторичке».