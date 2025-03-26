Весенние «дворники»: надо ли менять щетки стеклоочистителя с приходом тепла

Хорошая видимость на дороге — очевидная и безусловная потребность любого водителя, которая во многом определяет безопасность езды. Но как можно гарантировать ее, если пришли в негодность обычные автомобильные «дворники»? Популярно мнение, что по весне их надо заменить. Эксперты рассказали порталу «АвтоВзгляд», в каких случаях это так, а в каких лучше поступить иначе.

Если на авто по осени были установлены специальные зимние щетки стеклоочистителя, то их, конечно, необходимо заменить, замечает генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев. При этом он считает мнение, согласно которому после зимы «дворники» надо менять в любом случае, возникло оттого, что для многих регионов нашей страны характерен суровый климат. При этом регулярная проверка и чистка любых «дворников» — хорошая привычка, которая продлит срок их службы.

С приходом полноценной весны стоит провести внимательный осмотр этих элементов, советует собеседник портала «АвтоВзгляд». За зимние месяцы от мороза и резких перепадов температуры на щетках стеклоочистителя могут появиться мелкие трещинки. Да и сами «дворники» могут стать «меньше», отчего будут хуже прилегать к стеклу.

Явный признак неисправности щеток — появление полос на стекле и характерного скрипа, указывает Матвеев. В этом случае их нужно заменить независимо от того, сколько времени прошло с начала эксплуатации. А чтобы реже менять «дворники», надо тщательнее их выбирать. Причем высокая цена и известный бренд — не стопроцентная гарантия качества и долговечности, считает эксперт. Но и гнаться за самой низкой ценой не стоит. С таким товаром действует простой подход: надо выбрать несколько разных моделей, сравнить их, ознакомиться с отзывами пользователей, и только тогда принимать решение.

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Впрочем, некоторые специалисты рекомендуют проверять состояние щеток каждые полгода, утверждают в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр». Дело в том, что их долговечность зависит от материалов и конструкции. Например, самые доступные — каркасные «дворники» — быстрее изнашиваются из-за подвижных элементов и скопления грязи. Бескаркасные служат дольше, поскольку менее подвержены обмерзанию и лучше прижимаются к стеклу. Гибридные сочетают в себе прочность каркасных и надежность бескаркасных, обеспечивая длительный срок службы, убеждены в «АвтоСпецЦентре». Силиконовые «дворники» долговечнее резиновых, они устойчивы к перепадам температур и воздействию химикатов.

На самом деле зимний и летний варианты «дворников» — это миф, уверен генеральный директор «Рексрент» АО «Билантлия» Евгений Мелехин. Правда в том, что под ними подразумевают каркасные и бескаркасные стеклоочистители. Второй тип используется зимой, первый — и зимой, и летом. Они универсальны. Бескаркасные «дворники» рекомендованы для холодного времени года из-за особенностей конструкции, поясняет эксперт. У них на корпусе нет выступающих элементов и деталей, что снижает их шансы покрыться льдом. В их производстве используется особый морозоустойчивый тип резины, они имеют специальный спойлер для счищения снега и ледяной крошки.

Каркасные «дворники» ценят за универсальную конструкцию, говорит Мелехин. Их можно установить на любое авто, они пригодны для стекол любой «кривизны» и не требуют замены в холодный сезон — достаточно надеть специальный чехол от наледи. Наконец, у каркасных «дворников» больше срок эксплуатации, так как на них можно просто заменить очищающую ленту, не трогая саму основу.