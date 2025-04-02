Дефектный двигатель: Toyota отзывает в России внедорожники Land Cruiser 300

Российское представительство Toyota, которое продолжает, несмотря ни на что, оказывать гарантийную поддержку своим клиентам, анонсировало проведение очередной отзывной кампании. На этот раз в сервис приглашают владельцев внедорожников Land Cruiser 300.

Как уточняют представители Toyota, отзывная кампания охватывает «Крузаки», сошедшие с конвейера в период с 26 апреля 2021 года по 8 февраля 2022-го. На всех потенциально дефектных автомобилях совершенно бесплатно для владельцев заменят... двигатель! Выяснилось, что у мотора V35A из-за ошибки, допущенной во время производства, могут отказать подшипники, что чревато стуками, неравномерной работой, невозможностью запуска или потерей мощности во время движения.

— Существует вероятность того, что в течение определенного периода производства остатки механической обработки двигателя определенного размера и количества не были удалены из двигателя во время производства и впоследствии загрязнили двигатель в сборе. В данных двигателях давление на коренные подшипники из-за конфигурации двигателя таково, что, если вышеупомянутые остатки механической обработки прилипают к подшипникам и двигатель продолжает работать при повышенных нагрузках, то со временем может произойти отказ подшипников, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что Toyota регистрирует в России товарные знаки для новых машин. Соответствующие заявки уже направлены в Роспатент.