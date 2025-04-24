Росстандарт объявил отзывную кампанию почти 50 000 автомобилей LADA

АВТОВАЗ уже начал информировать своих клиентов о предложении бесплатно установить недостающий блок в любом официальном дилерском центре. Проверить, относится ли автомобиль к отзывной кампании, можно, повторим, самостоятельно — для этого нужно сверить VIN-код машины со списком, предоставленным производителем. Росстандарт рекомендует владельцам указанных моделей LADA не откладывать визит в сервисный центр для бесплатной установки недостающего блока.
И, как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», китайский автопроизводитель BAIC также проводит в России отзывную кампанию для нескольких своих моделей для установки системы экстренного оповещения.