Росстандарт объявил отзывную кампанию почти 50 000 автомобилей LADA

Росстандарт объявил о старте добровольной отзывной кампании 47 тысяч автомобилей LADA. Под акцию попали 22 731 моделей Vesta и 24 408 Largus, произведенных с октября 2021 по август 2023 года. В них установят блок управления системой информирования экстренных оперативных служб с функцией автоматического вызова «ЭРА-ГЛОНАСС», Все работы будут проводиться бесплатно для владельцев, а проверить, попадает ли транспортное средство под отзыв можно, сравнив VIN-номер автомобиля с официальным перечнем.

АВТОВАЗ уже начал информировать своих клиентов о предложении бесплатно установить недостающий блок в любом официальном дилерском центре. Проверить, относится ли автомобиль к отзывной кампании, можно, повторим, самостоятельно — для этого нужно сверить VIN-код машины со списком, предоставленным производителем. Росстандарт рекомендует владельцам указанных моделей LADA не откладывать визит в сервисный центр для бесплатной установки недостающего блока.

И, как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», китайский автопроизводитель BAIC также проводит в России отзывную кампанию для нескольких своих моделей для установки системы экстренного оповещения.