BAIC отзывает в России 18,5 тыс. машин для установки «ЭРА-ГЛОНАСС»

BAIC проводит отзыв в России, чтобы повысить безопасность своих авто, а заодно исполнить требования техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». На сервис нужно будет заехать владельцам «китайцев», которые сошли с конвейера с 31 января 2023-го по 14 июля 2024 года.
Клиенты «БАИКа» могут самостоятельно проверить, нуждается ли их «железный конь» в доработке, сверив VIN-код на портале Росстандарта. Кроме того, должно прийти уведомление от официального дилера с приглашением заехать на ближайшую станцию техобслуживания, где бесплатно проведут все необходимые работы.
Напомним, «ЭРА-ГЛОНАСС» является системой вызова экстренных оперативных служб в нашей стране.
Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что свои автомобили в России также отзывает Toyota. На внедорожниках Land Cruiser 300 обнаружили заводской дефект двигателя.