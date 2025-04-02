BAIC отзывает в России 18,5 тыс. машин для установки «ЭРА-ГЛОНАСС»

Официальный представитель китайского бренда BAIC в нашей стране объявил масштабную сервисную кампанию, которая затронет 18 559 автомобилей. На модели U5 Plus, X35 и X55, X7 и X75, а также BJ40 установят систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

BAIC проводит отзыв в России, чтобы повысить безопасность своих авто, а заодно исполнить требования техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». На сервис нужно будет заехать владельцам «китайцев», которые сошли с конвейера с 31 января 2023-го по 14 июля 2024 года.

Клиенты «БАИКа» могут самостоятельно проверить, нуждается ли их «железный конь» в доработке, сверив VIN-код на портале Росстандарта. Кроме того, должно прийти уведомление от официального дилера с приглашением заехать на ближайшую станцию техобслуживания, где бесплатно проведут все необходимые работы.

Напомним, «ЭРА-ГЛОНАСС» является системой вызова экстренных оперативных служб в нашей стране.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что свои автомобили в России также отзывает Toyota. На внедорожниках Land Cruiser 300 обнаружили заводской дефект двигателя.