«Затроил»: что делать, если на скорости машина внезапно задергалась и стала терять обороты

Движок автомобиля, особенно подержанного, нередко начинает «троить» на ходу: загорается индикатор check engine, машина при этом дергается, скорость набирается с трудом. Эксперт рассказал порталу «АвтоВзгляд», как лучше поступить в этой ситуации, если нет желания нарваться на серьезные проблемы, чреватые немалыми расходами.

— Такую проблему следует воспринять со всей серьезностью, — утверждает менеджер одного из московских СТО Алексей Н. — В подобной ситуации в первую очередь следует сбросить нагрузку на двигатель, то есть снизить скорость и не пытаться существенно увеличить ее снова. Желательно сразу же включить «аварийку» и при первой возможности — съехать на обочину, аварийный съезд или в некое уширение проезжей части.

В последнем случае, к слову, не всегда легко сразу определить, насколько лояльно ПДД и КоАП относятся к подобной «парковке». Однако если иного варианта все равно нет, а соображения безопасности подсказывают, что медлить не следует, лучше все же остановится даже в сомнительном, с точки зрения Правил, месте — указывает эксперт.

После этого желательно как можно скорее установить причину возникшего сбоя. Начать следует с наиболее простых версий, одна из которых — использование некачественного топлива (понятно, что не всем и не всегда удается побороть искушение залить «горючку» на заправке малоизвестной сети, если цена за литр поражает воображение своей дешевизной).

Фото: globallookpress.com

— Впрочем, даже приблизительное определение истинной причины возникшей неприятности потребует не только усиленного мозгового штурма, но и проверки «электронных мозгов» автомобиля, замечает собеседник портала «АвтоВзгляд». — Крайне желательно, чтобы под рукой оказалось специальное устройство для считывания ошибок в двигателе (недорогие девайсы с bluetooth-адаптером доступны сегодня практически всем и весьма полезны, особенно в дальнем вояже), а на смартфоне — подходящее мобильное приложение, совместимое с применяемым прибором и способное адекватно воспроизводить информацию о найденных им ошибках.

Если же такого устройства под рукой нет или по итогам выполненного анализа есть опасения, что возникшая неполадка может привести к серьезным последствиям при движении, то лучше всего вызвать эвакуатор, чтобы добраться до места изначального назначения, а еще лучше — прямиком в достаточно квалифицированный автосервис. Впрочем, чаще всего описанная выше неисправность связана с неполадками в системах зажигания, топливоподачи или выхлопа. Иными словами, обычно мотор начинает «троить» без видимых причин из-за состояния свечей и/или катушек зажигания.

Например, я как-то оказался один на один с «недовольным» двигателем, который, как стало ясно в дальнейшем, начал «троить» по причине выхода из строя одной из свечей и ее катушки. Иридиевые свечи служат долго, а конкретный срок полноценной работы зависит от слишком большого набора факторов, и владелец авто, по его собственному признанию, «упустил проблему из виду». Задумался уже по факту. В итоге, добравшись до нашего СТО, просто поменял катушку и свечу, — рассказывает Алексей Н.

Фото: globallookpress.com

«Троить» при движении мотор может и по другим причинам, замечает мастер. Так, двигатель «затупит» в случае неисправности датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) или датчика абсолютного давления воздуха (ДАД). Не исключен также выход из строя лямбда-зонда: в таком случае возможны рывки и повышенный расход топлива. Кроме того, может быть забит каталитический нейтрализатор. Нельзя исключать и неисправность форсунок, и целый ряд других вероятных причин.

Но, как замечает эксперт, если даже истинный источник возникшей проблемы удалось установить предельно точно, это еще не значит, что ее получится устранить «на месте», не доехав до автосервиса. Запасных свечей может просто не быть в наличии, а реанимировать «катализатор» и вовсе не выйдет без специального оборудования.

Иными словами, если мотор «затроил» в пути, лучше не испытывать судьбу и даже поставив точный «диагноз», постараться как можно скорее, сбавив при этом скорость движения, добраться до квалифицированного сервисного центра. При малейшем же сомнении в способности машины доехать до пункта назначения самостоятельно лучше всего вызвать эвакуатор. Такой выбор, по замечанию собеседника портала «АвтоВзгляд», вполне возможно, избавит от гораздо больших расходов, которые могут последовать, если проигнорировать «плохое самочувствие» мотора.