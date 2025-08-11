Мыть или не мыть двигатель: «ответ» АВТОВАЗа поставил точку в вечном споре

В отечественном сегменте «автомобильного» интернета есть две жаркие темы: про моторное масло и про мойку подкапотного пространства. Битва по обеим идет страстная и бескомпромиссная: и там, и там — ярые адепты своей идеи. И вот по одному из вопросов «высказался» ни много ни мало сам АВТОВАЗ. Кажется, у одного лагеря наметился серьезный перевес. А подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Культовый и вечный — как не знающие сноса, ибо выточены из чистого чугуна — дискуссионный вопрос российских автомобилистов: мыть или не мыть подкапотное пространство? Одни «топят» за регулярную мойку, подтверждая свой довод температурными аспектами работы ДВС, другие — те, что против, используют в качестве мотивации перспективы распада на молекулы всей моторной энергосети без исключения. Мол, где прошла вода под давлением, электричества уже не случится. Бережно и нежно, тряпочкой и специальным составом — в России силовой агрегат никто не моет, это скучно и бесперспективно. То ли дело «Керхер»!

Однако на помощь стороне защиты ДВС от прямых струй высокого давления подтянулась «тяжелая артиллерия»: насчет столь агрессивного и действенного метода высказалась LADA. Да еще как высказалась: под капотом новенькой «Искры», выставленной для осмотра («рыбов» пока не продают, а только показывают), красуется пиктограмма, не подразумевающая альтернативных трактовок.

На блоке предохранителей вазовской новинки красуется перечеркнутое изображение мойщика с инструментом. То есть главный отечественный производитель против уборки подкапотного пространства подобным образом, о чем и предупредил пользователя весьма недвусмысленно.

Адепты «Керхера» скажут, что речь идет исключительно о самом блоке предохранителей, мол, его заливать и правда не стоит, он совсем даже не герметичный, а вода и голые контакты — так себе тандем. Однако помыть «подкапотку» и не залить блок можно единственным методом — изначально блок оттуда убрать. Что представить себе проблематично: никто не будет снимать и устанавливать коробку с предохранителями, чтобы помыть мотор. Так что можно со всей уверенностью сказать: автогигант против!

Поддержим тольяттинских автостроителей и мы: если уж движок зарос грязью и нуждается в комплексной уборке, то делать это нужно бережно и аккуратно — без струи воды, подаваемой под высоким давлением. И чем старше машина, осторожнее должна проистекать процедура очистки: колодки проводов, узлы и агрегаты, тот же стартер или генератор, с годами крепче не становятся, а лишний «душ» запросто может закончиться поездкой в магазин автозапчастей.

Причем — на такси, поскольку своим ходом машина никуда уже не двинется.